Umrl predsednik panoge za deskanje na snegu Jože Torkar

Umrl je predsednik panoge za deskanje na snegu Jože Torkar, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. »Njegova neomajna predanost in jasna vizija so bile nepogrešljive pri razvoju ter rasti deskanja v Sloveniji,« so poudarili.

»Bil je srčen mož in oče dveh otrok, ki jih je vselej postavljal na prvo mesto. Svojo podjetniško pot je utrl z ustanovitvijo in vodenjem podjetja TO – DA d.o.o., kjer je skrbel za zastopništvo in servis priznanih blagovnih znamk na področju kmetijske mehanizacije. V mlajših letih se je uveljavil kot tekmovalec v alpin/paralelnih disciplinah, ljubezen do športa pa je izražal tudi v drugih dejavnostih: gorskem kolesarjenju, smučanju, deskanju ter kajtanju. Kjerkoli se je pojavil, je s svojo energijo in strastjo do narave ter gibanja navduševal vse okoli sebe,« si ga opisali v zvezi.

Kot predsednik panoge deskanja na snegu je posvečal posebno pozornost najmlajšim in mladinskim ekipam. Bil je most med klubi, trenerji, tekmovalci in vodstvenimi delavci – s svojo toplino in širokim nasmehom je povezoval ljudi ter gradil trdne temelje za razvoj deskanja,« so še dodali.