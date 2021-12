V Bormiu nova slovenska ničla v superG

Aleksander Aamodt Kilde je zmagovalec superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v Bormiu. Norvežan je tretji superveleslalom po vrsti osvojil pred Avstrijcema. Z zaostankom 72 stotink sekunde je bil drugi Raphael Haaser, zaostanek tretjega Vincenta Kriechmayrja pa je znašal 85 stotink sekunde. Slovenska trojica je ostala praznih rok. Devetindvajsetletni Kilde je letos v izjemni formi. To je njegova še četrta zmaga v tej sezoni. Pred Bormiom je slavil na superveleslalomu v Val Gardeni, zmagal pa je na superveleslalomu in smuku v Beaver Creeku. Kilde je vpisal deseto zmago v svetovnem pokalu, šesto superveleslalomsko. To so bile že njegove 24. stopničke.

Kilde je v superveleslalomskem seštevku za 70 točk prehitel Avstrijca Matthiasa Mayerja in se zavihtel na sam vrh superveleslalomskega seštevka (300). V skupnem seštevku je po novem drugi in zaostaja le še za Švicarjem Marcom Odermattom, ki vodi z izkupičkom 745 točk. Kilde (469) jih ima 276 manj. Bormio bo v četrtek za tekmovalni konec leta 2021 gostil še en superveleslalom kot nadomestna lokacija za odpadlo tekmo v Lake Louisu.

Trenutno za slovensko vrsto v tej disciplini veliki uspeh predstavlja že uvrstitev med najboljšo trideseterico. Na še tretjem superveleslalomu v tej sezoni so vpisali ničlo. Martin Čater (+3,31; 41.), Miha Hrobat (+3,53; 45.) in Boštjan Kline (+4,04; 52.), ki je bil februarja 2016 celo na superveleslalomskih stopničkah z drugim mestom (Hinterstoder), so pristali na repu uvrščenih. Za edine točke v tej disciplini je v tej zimi poskrbel Čater z 12. mestom na superveleslalomu v Val Gardeni.