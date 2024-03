V četrtek v Planici želi zadnjo besedo

Nika Prevc bo v Planici v četrtek dvignila veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu v tej sezoni. »Naj tej skakalnici sem izvedla svoje najboljše skoke, nastop na njej je velika prednost tudi za celotno našo ekipo. Želim pa imeti zadnjo besedo v četrtek,« je boj za novo zmago napovedala pred finalom.

Ima nedosegljivih 189 točk prednosti pred branilko skupne zmage v pokalu Evo Pinkelnig iz Avstrije. »Kar nekaj časa nisem vedela, kaj sem naredila v tej sezoni. Sedaj že verjamem, da sem si to zaslužila. Bom pa lažje kaj več povedala, ko bom pokal res dobila in opravila še zadnjo tekmo,« je dejala 19-letna Prevčeva po prihodu iz nedeljske tekme na letalnici v norveškem Vikersundu.

Bila je sicer »le« enajsta, kar je njena tretja najslabša uvrstitev sezone. Sedem zmag je dosegla v razmaku dobrega meseca dni v tej zimi in po bratu Petru Prevcu ter sezoni 2015/16 v družinsko vitrino pripeljala drugi globus. Rumeno majico je Prevc oblekla v Beljaku. »Mogoče sem se za majico najbolj tresla v Saporu, ko smo bile na dan tekme še vedno brez opreme in smo se morale znajti, si jo izposoditi, da smo lahko sploh nastopile,« je pojasnila Nika Prevc.

V Vikersundu je zmagala domačinka Eirin Maria Kvandal, njena drugouvrščena rojakinja Silje Opseth je s 230,5 metra v drugi seriji postavila svetovni rekord, s tretjim mestom je najboljši slovenski izid zabeležila Ema Klinec. »V Vikersundu sem prikazala nekaj zelo dobrih skokov. Imela sem na začetku nekaj zadržkov, pa sem se potem sprostila in lepo nadaljevala do tretjega mesta. To mi pomeni toliko, kot lanska zmaga,« pa je dejala Ema Klinec.

Začetnik Šlibar

Na 10. mestu je nedeljsko preizkušnjo končala Nika Križnar, ki se ji poleg tega ni izpolnila še ena želja, da bi prvič poletela 200 m. »Sem utrjena, ker je norveška turneja zelo zahtevna, na koncu se kar nabere nekaj kilometrov. Poleg tega sem na sami velikanki več pričakovala. To je šola za naprej in cilj za naslednja leta,« je pojasnila Križnarjeva. V sezoni 2020/21 je postala prva slovenska skakalka z osvojenim velikim kristalnim globusom.

Slovenski trener Zoran Zupančič je imel pred to sezono tudi cilj, da bi ekipa, ki jo vodi, drugič po sezoni 2021/22 osvojila tudi pokal narodov. »Boj za pokala narodov je bil zelo optimistična napoved, če vemo, kako močna je avstrijska ekipa. A smo šli v boj. To je za nas tako uspešna sezona, kot tista olimpijska. Osem zmag, pet drugih mest in šest tretjih ter superekipna zmaga. Poleg tega smo do konca pripeljali rumeno majico,« je pojasnil Zupančič.

Pred finalno tekmo ima Avstrija v pokalu narodov na čelu 3660 točk in tako več kot 300 točk pred drugo Slovenijo (3322), ki pa ima prav tako že dolgo časa neulovljivo prednost pred Japonsko na tretjem mestu (2291).

Novinarska konferenca je potekala na dan, ko 90 let življenja praznuje Jože Šlibar. Ta je 24. februarja 1961 postavil svetovni rekord v smučarskih skokih s 141 metrov na nemški skakalnici v Oberstdorfu.

Bil je prvi slovenski rekorder v tej športni panogi, nato ga je pred devetimi leti v Vukersundu nasledil Peter Prevc, ki je kot prvi med vsemi poletel 250 metrov. Tretji svetovni rekord je potem postavila Ema Klinec, ki je 19. marca lani, prav tako v Vikersundu, poletela 226 metrov.