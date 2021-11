V ekipi za Nižni Tagil tudi Nika Prevc

Nastop na uvodnih ženskih preizkušnjah za svetovni pokal si je zagotovila tudi Nika Prevc. Komaj 16-letna skakalka kranjskega Triglava tako nadaljuje družinsko tradicijo nastopov na tekmovanjih na najvišji ravni.

Ob Niki Prevc bodo slovenske barve v Nižnem Tagilu ta konec tedna zastopale še branilka velikega kristalnega globusa Nika Križnar, svetovna prvakinja s srednje skakalnice Ema Klinec, skupna zmagovalka letošnje velike nagrade Urša Bogataj, Špela Rogelj in Jerneja Brecl. Na 97-metrski napravi Štorklja bodo kvalifikacije na sporedu že pojutrišnjem (17.30), posamični tekmi za svetovni pokal pa v petek (15.30) in soboto (12.00).

Nika Križnar želi predvsem uživati

Nika Križnar FOTO: Matej Druznik

»Čeprav nismo bili najbolje pripravljeni na poletno veliko nagrado, so punce dokazale, da je ekipa močna in so takrat pokazale najboljše skoke. Na to računamo tudi pozimi,« je v Kranju povedal glavni trener

»V zadnjem obdobju smo imeli res dobre pogoje na ledenih smučinah. Stanje je bilo bolj stabilno, tako da je forma pred odhodom na prva tekmovanja zelo dobra,« je še dodal Zupančič.

In kaj pričakuje najboljša skakalka minule zime Nika Križnar? »Ne čutim več tega pritiska, v poletni sezoni malce sem, zdaj pa ne več toliko. Malce sovražim besedo ubraniti, saj ne branim globusa, ki je doma in mi ga nihče ne more vzeti. Če bi bil prenosljiv, bi razumela, da bi se morala potruditi, da bi ga gledala tudi prihodnje leto. V bistvu gre za začetek nove sezone, vse smo na istem. Poskušala se bom sprostiti kot prejšnje leto in uživati vsako tekmo posebej,« je povedala 21-letna skakalka iz Delnic v Poljanski dolini.