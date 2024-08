V Franciji tudi kraljica in kralj minule zime, težave Poljakov

V nadaljevanju preberite:

Kateri smučarski skakalci in skakalke bodo zastopali slovenske barve na uvodnem letošnjem tekmovanju velike nagrade pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Courchevelu, kako so se naši tekmovalci minuli konec tedna odrezali na preizkušnjah za celinski pokal v Hinterzartnu oziroma katera slovenska skakalca sta tam posegla najvišje, kateri tuji asi so med drugim prijavljeni za prireditev na 132-metrski napravi v Franciji, s kakšnimi težavami se spopadajo na Poljskem ...