V Lahtiju kmalu zanimiv dvoboj, zaradi katerega čuti paniko, pomešano s strahom

Neuničljivi japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai je včeraj v Saporu še izboljšal svoj starostni rekord, kar zadeva nastope na preizkušnjah za svetovni pokal. Potem ko mu je v petkovih kvalifikacijah spodletelo, je bil v drugo uspešen – pri neverjetnih 52 letih, osmih mesecih in desetih dnevih! Kot 47. se je uvrstil na tekmo, na kateri je bil dve mesti boljši.

Zanimiv dvoboj pa se čez dober mesec (22. marca) obeta v Lahtiju, kjer se bosta v sklopu tekmovanja za svetovni pokal na tamkajšnji veliki skakalnici med seboj pomerila nekdanja finska šampiona, 47-letni Janne Ahonen in dve leti starejši Toni Nieminen.

Toni Nieminen se je v zgodovino vpisal kot prvi skakalec z veljavnim poletom prek 200 metrov. FOTO: Jure Eržen/Delo

»Prejel sem telefonski klic, med pogovorom pa so mi predstavili idejo. Vprašali so me, ali bi bil pripravljen sodelovati. Po krajšem premisleku sem odvrnil, da grem, če bo šel tudi Janne,« je zaupal Nieminen, ki se je med drugim v zgodovino vpisal kot prvi skakalec z veljavnim poletom prek magične meje 200 metrov (203 m leta 1994 v Planici).

»Mene so vprašali, ali bi bil pripravljen sprejeti takšen izziv. pri čemer so mi zatrdili, da je Toni že privolil,« je razkril Ahonen, po številnih kriterijih eden od najboljših skakalcev nasploh. »Lepo je biti zraven. Čutim neke vrste panike, pomešane s strahom, kljub temu pa tudi veselje,« je mlajši od obeh veteranov povedal o dvoboju z olimpijskim prvakom iz Albertvilla 1992, ki je prepričan, da bo zmagal Ahonen.