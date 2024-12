V Litvi imajo smučarsko dvorano, zakaj je ne bi imeli še mi?

V nadaljevanju preberite:

V Radovljici, kjer biva že 21 let, smo se pogovarjali s Tržičanom Matjažem Šarabonom, vodjo panoge alpsko smučanje pri SZS. Odprli smo številne teme, razgrnil nam je svoj pogled na mile zime, višje stroške za smučarijo kot nekoč, izginjanje manjših smučišč po Sloveniji, tudi v bližini svojih Tržiča in Radovljice. Kje vidi rešitve? Kako bo v prihodnje s trenerji? Kako gleda na zdanjšnje sodelovanje Andreje Slokar z Andreo Massijem, bo slednji delal tudi z drugimi slovenskimi reprezentanti? Kaj ga preseneča pri Ani Bucik Jogan, kaj pravi o Žanu Kranjcu in njegovem novem trenerju Mihi Verdniku? In kako je zdaj z vračanjem dolga, ki med alpinci znaša 887.000 evrov?