Napad Jakova Faka na kolajno

Svetovno prvenstvo v biatlonu je po živahnem poldrugem tednu pred sklepnim delom predstave. In kot je že dolgo v navadi, nedelja, zadnji dan največjega biatlonskega tekmovanja v sezoni, pripada skupinskemu štartu, silno privlačni disciplini, v kateri nastopa le po 30 izbranih v moški in ženski konkurenci.



Pri slovenski izbrani vrsti že dolgo, pravzaprav od kazni in posledično slovesa od športa Teje Gregorin, ni tekmovalke, ki bi bila vsaj blizu tej izbrani druščini, v moški karavani je drugače. Jakov Fak že vrsto let tekmuje v skupinskem štartu, v tej disciplini je pred šestimi v tisti nepozabni predstavi na Finskem osvojil naslov svetovnega prvaka, danes pa se mu bo ob 15.15 na štartni črti prvič pridružil tudi Miha Dovžan.



»Prav sproščeno bom pristopil tekmi, vesel sem, da sem si prvič doslej priboril vizum te elitne tekme,« je poudaril domačin iz bližnjih Gorij, ki je tudi z lepim nastopom prispeval viden delež k sobotnemu 8. mestu slovenske moške štafete. Ta je uresničila cilj uvrstitve med osmerico in to je pravzaprav edina uvrstitev pred zadnjim dnevom prvenstva, ki jo lahko zapišemo kot enega od doseženih ciljev reprezentančnega vodstva. Med temi je bila tudi ena kolajna, zadnja priložnost se ponuja prav v tem skupinskem štartu.



Fak je v štafeti zelo solidno nastopil, povsem jasno je, da bi vsaj za konec rad popravil nepričakovano bled vtis svojih najslabših tekem v sezoni. Ob vprašanju, s čim bi bil zadovoljen, v odgovoru ni skrival, da s kolajno, seveda pa bi si jo kdaj v preteklosti upal bolj odločno napovedati: »Idealno bi bilo govoriti o zmagi, toda obenem bi bilo neumno tako razmišljati glede na dosedanji del prvenstva. Upam le, da bom med tistimi dovolj spočitimi, kajti zdaj mnogim ob koncu prvenstva pešajo moči. Obenem si želim dobre smuči, tudi od tega je marsikaj odvisno, Nemčiji je prav zato denimo spodletelo v prvi predaji štafetne tekme.«



Na dlani je, da prav ta nedelja prinaša veliki izpit za našega biatlonskega asa, ki se je tako veselil prvenstva na domačem snegu, a si nato prav tu privoščil najslabše dosežke te predolimpijske zime. Moška tekma bo, kot smo zapisali, ob 15.15, zadnja predstava prvenstva v ženski konkurenci bo ob 12.30.

