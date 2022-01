V olimpijskem Garmisch-Partenkirchnu slabi obeti za Peking

S časom 1:40,74 je bila najhitrejša Corinne Suter, ki je z rojakinjo Jasmine Flury (+ 0,51 sekunde) proslavila dvojno švicarsko zmago. Na najnižjo stopničko se je povzpela Avstrijka Cornelia Hütter (+ 0,78). Ilka Štuhec je nastopila s štartno številko 11 in kljub takrat najvišji izmerjeni hitrosti v srednjem delu proge izgubljala čas vse do cilja, kjer je zaostala za vsemi tekmicami (+ 2,88). To je bilo na koncu dovolj za 27. mesto.

S štartno številko 33 se je na progo podala tudi Maruša Ferk Saioni, ki je bila še malenkost počasnejša in je na koncu zasedla 30. mesto (+ 3,10). To je bil zadnji msuk za svetovni pokal pred zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu. Suterjeva je na progi Kandahar 1 za četrto karierno zmago za 51 stotink sekunde ugnala rojakinjo Fluryjevo, ki je sploh prvič skočila na smukaške stopničke.

Na najnižjo stopničko se je zavihtela Avstrijka Hütterjeva, ki se je na progi zadržala 78 stotink sekunde dlje od Suterjeve, kar pa je bilo še vedno dovolj za petnajste karierne stopničke, desete smukaške, druge na smukih v Garmischu po tretjem mestu leta 2018. Suterjeva, ki je lani v Cortini d'Ampezzo osvojila naslov svetovne prvakinje v smuku, je najboljši izid sezone dosegla ravno pred olimpijskimi igrami. Tudi Fluryjeva ni redna osvajalka stopničk. Pred današnjimi stopničkami je edinkrat skočila na oder za zmagovalke na superveleslalomu v St. Moritzu, ko je zmagala leta 2017.

Šele druga švicarska zmaga v ženski karavani v Ga-Pa

Prvič na smukih v Garmisch-Partenkirchnu se je zgodilo, da sta Švicarki na prvih dveh mestih. Suterjeva pa je postala šele druga Švicarka s smukaško zmago na tem prizorišču, prva je bila Chantal Bournissen leta 1991. Sedemindvajsetletnica iz Schwyza je pred sobotno leta 2020 dobila smukaški preizkušnji v Zauchenseeju in Val d'Iseru. Štuhčeva je pred enim tednom smuk v Cortini d'Ampezzo končala na 11. mestu. A je med vožnjo začutila bolečine v desnem kolenu, zato je izpustila superveleslalom dan kasneje.

V njenem štabu so se odločili, da bo v Garmischu kljub težavam s kolenom nastopila. Čeprav je nosila številko 11 na štartu, pa ni bila konkurenčna za najboljšo dvajseterico. Na nedeljskem superveleslalomu ne bo nastopila. Andrej Jerman je s številko 11 leta 2007 prav v Garmisch-Partenkirchnu slovenskemu alpskemu smučanju priboril prvo smukaško zmago v svetovnem pokalu. Dan kasneje je bil še drugi. Leta 2013 je na smuku, na progi Kandahar 2, zmagala Tina Maze, Štuhčeva pa je bila na tem prizorišču najvišje dvakrat peta (2015, 2019). Boštjan Kline je leta 2016 na drugem mestu smuka v Ga-Paju zaostal zgolj za norveškim asom Aleksandrom Aamodtom Kildejem.

V smukaškem seštevku še naprej, s 400 točkami, vodi Italijanka Sofia Goggia, ki je grdo padla in se poškodovala prejšnjo nedeljo v domači Cortini. Suterjeva se je z zmago zavihtela na drugo mesto, za Italijanko zaostaja 69 točk. Tretja je Avstrijka Ramona Siebenhofer (278), ki je bila tokrat komaj 17. Po olimpijskih igrah bosta sledila dva ženska smuka v Crans Montani konec februarja, smukaška sezona pa se bo končala v Courchevel/Meribelu. V Garmischu ni štirih najboljših v skupni razvrstitvi, med njimi sta nemško prizorišče izpustili vodilna Američanka Mikaela Shiffrin in drugouvrščena Slovakinja Petra Vlhova.