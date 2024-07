Anže Kopitar ne bo pomagal slovenski reprezentanci v kvalifikacijah za OI

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar se je odločil, da ne bo igral za reprezentanco v letošnjih kvalifikacijah za nastop na zimskih olimpijskih igrah leta 2026 v Milanu in Cortini. To je 36-letni Hrušičan sporočil na današnji novinarski konferenci na Bledu.

Kapetan moštva Los Angeles Kings se bo namreč v celoti posvetil pripravam za novo sezono NHL. V njej je Kopitar dvakrat osvojil Stanleyjev pokal (v letih 2012, 2014). V minuli sezoni so Kralji izpadli v uvodnem krogu končnice. Prvaki so postali hokejisti kluba Florida Panthers. Slovenski as je ob svoji odločitvi poudaril, da si s tem še ne bo zaprl vrat reprezentanci ob morebitnih naslednjih akcijah.

Kvalifikacije za nastop na OI, na njih so slovenski hokejisti nastopili tako v Sočiju 2014 kot štiri leta pozneje v Pjongčangu, bodo na sporedu med 29. avgustom in 1. septembrom. Naša izbrana vrsta se bo v Rigi najprej pomerila z domačo Latvijo (29. 8.), nato pa bosta sledili še tekmi proti Franciji (30. 8.) in Ukrajini (1. 9.).