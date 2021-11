V Severni Ameriki Čater, Kline, Hrobat in Naraločnik

Svetovni pokal alpskih smučarjev se bo za ljubitelje hitrih disciplin začel čez 17 dni na prizorišču v Lake Louisu, kjer bosta na sporedu dva moška smuka, 26. in 27. novembra, in superveleslalom 28. novembra. Martin Čater, Boštjan Kline, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik se bodo prek Atlantika odpravili v četrtek iz Gradca.

»Letalo s približno tono opreme smo že poslali na pot. Nekaj zapletov je, upam pa, da bo oprema ob času prišla na destinacijo. Prevoznik, s katerim sodelujemo, nam zagotavlja, da so zaenkrat še sposobni to spraviti v roku do tja. Potem imamo mi še 600-700 kg s sabo v osebni prtljagi,« je o logističnih izzivih pred potovanjem čez Atlantik danes pred sedežem Smučarske zveze Slovenije v Ljubljani spregovoril glavni trener ekipe za hitre discipline Grega Koštomaj.

Sneg ni neznanka

Nato je dodal: »Za Kanado je obvezno cepljenje. Vsi v ekipi smo cepljeni. Jasno pred potovanjem pa nas čaka še obvezno testiranje s PCR-testi in pa samotestiranje na tekmovanju ali pa pred tekmovanjem.«

Grega Koštomaj meni, da so slovenski smučarji dobro pripravljeni. FOTO: Matej Družnik/Delo

Zaradi pandemije je lani severnoameriška turneja odpadla, poleti pa niso mogli na južno poloblo v Južno Ameriko. »Sneg ni neznanka. Se soočamo s takšnim ali drugačnim. Ne nazadnje so vsi fantje že dovolj izkušeni, razen Nejca, pa tudi on je že bil v Ameriki, sneg ne more biti in ne sme biti izgovor za kakšne slabše nastope ali mogoče že vnaprej predajanje,« je prepričan Koštomaj.

Strinja se, da Slovenci v smuku nimajo najboljšega izhodišča: »Gremo po priložnost za izboljšanje štartnih položajev, ki bo razen pri Martinu v smuku za preostale tri številke nad 30 in se bo treba prebiti. Letos je ta razlika, da je v Severni Ameriki več tekmovanj, se pravi trije superveleslalomi, trije smuki, in je kar zajeten kos sezone v Ameriki. Torej bo treba biti tam pripravljen. Mislim, da smo pripravljeni. Še zadnje nastavitve nas čakajo v Copper Mountainu, kjer gre bolj za minimalno korekcijo še kje, predvsem pa za dvigovanje samozavesti.«

V smuku trije Slovenci, v superveleslalomu štirje

Po Lake Louisu bo sledila še postaja v ZDA v Beaver Creeku s smukom (3.12.) in dvema superveleslalomoma (4. in 5.12.). »Bo kar naporno. Dva konca tedna s po tremi tekmami, ob tem je treba upoštevati, da sta pred smukom še dva treninga, torej skoraj pet tekmovalnih dni za tekmovalce, psihološko naporno, dva tedna zapovrstjo,« je dejal Koštomaj.

Bostjan Kline ima že bogate izkušnje. FOTO: Christian Hartmann/Reuters

V smuku bodo lahko nastopili trije Slovenci, v superveleslalomu štirje. »Martin kot 17. smukač in Boštjan, ki je lani osvojil smukaške točke in je 42. v seštevku smuka bosta imela zagotovljeni mesti na smukih. Hrobat in Naraločnik točk v svetovnem pokalu v smuku nista osvojila in se bosta v internih kvalifikacijah pomerila za še tretje mesto.«

Več tekem seveda pomeni večje možnosti za Slovence: »Če se slučajno ponesreči kakšen štart, imamo možnost popravnega izpita. A ne računamo na to, treba je biti pripravljen in dati vse od sebe že takoj 26. novembra.«

Našpičiti morajo kopja

V Copper Mountainu je že Ilka Štuhec, ki je čez lužo odpotovala konec minulega tedna. »Informacija je, da je zgornji del zelo dober, spodnjega pa še pripravljajo, ker so dnevne temperature precej visoke. V Copper Mountainu bo večina svetovnega pokala. A bomo to vsekakor poskusili unovčiti, želimo dobiti že nekaj podatkov skozi primerjave, in 'našpičiti kopja', da bodo ostra in učinkovita na dan tekmovanja,« je še dejal Koštomaj.

Martin Čater je minulo sezono odprl z zmago na smuku v Val d'Iseru. »Letos je morda to drugače, da se ponovno res veselim začetka sezone. Na nek način me res zanima, kaj smo naredili. Mislim, da napredek je, bomo pa videli,« pravi Celjan.

Ameriško turnejo bo izpustil Klemen Kosi, ki po poškodbi kolena trenira po posebnem programu in pričakuje, da bo pripravljen za olimpijske igre v Pekingu.