V Stockholmu tudi zanimiv bratski dvoboj, ki vznemirja Avstrijce in Fince

Na Danskem in Švedskem bodo danes dvignili zastor nad 88. svetovno prvenstvo elitne druščine v hokeju na ledu. Skupino A, v kateri je tudi Slovenija, bosta ob 16.20 v Stockholmu odprli reprezentanci Avstrije in Finske. Na tej tekmi se obeta zanimiv bratski dvoboj.

Na seznamu avstrijskih vratarjev je namreč Atte Tolvanen, odlični čuvaj mreže Salzburga, v prvem finskem napadu pa njegov mlajši brat Eeli Tolvanen, ki blesti pri moštvu Seattle Kraken v NHL. »Eeliju želim le najboljše, toda v tem dvoboju nočem, da bi mi zabil gol. Vem, da bi vse poletje govoril le o tem,« se je namuznil starejši od obeh bratov Tolvanen. »Kljub vsem čustvom, ki bodo navzoča, bova na ledu tekmeca, po tekmi pa bova spet brata ...«

Ko so ga lani vprašali, ali bi sprejel avstrijsko državljanstvo, je bil sprva šokiran, nato je pretehtalo navdušenje, saj se mu je s tem ponudila priložnost, da lahko (za)igra tudi na svetovnem prvenstvu. V isti sapi je pripomnil, da ostaja Finec. »To se ne bo spremenilo. Nikoli ne bom povsem Avstrijec, a dlje ko živim v Salzburgu, bolj mi postaja dom,« je pojasnil Atte Tolvanen, ki se je na Solnograško preselil septembra 2021.

Odtlej je prispeval viden delež k štirim zaporednim lovorikam Salzburga v ICEHL, kar trikrat, tudi v minuli sezoni, je prejel nagrado za najboljšega hokejista v končnici razširjenega avstrijskega prvenstva. Kako dober vratar je 30-letni avstrijski Finec, so se lahko v tem tekmovanju večkrat prepričali tudi hokejisti Olimpije.

Eeli Tolvanen v NHL zabija gole za Seattle Kraken. FOTO: Steven Bisig/Usa Today Sports

Z ženo v teh dneh pričakujeta prvega otroka

Na življenje v Alpah se je že dodobra navadil. Všeč mu je pokrajina z gorami, ki jih na Finskem pravzaprav ni, tudi zakon o alkoholu je v Avstriji precej manj strog kot v domovini. »Vrček piva lahko dobiš na slehernem koraku. Na vsaki prireditvi so stojnice s pivom,« je razkril Atte, ki z ženo Anno-Kaiso prav v teh dneh pričakuje prvega otroka.

Zaradi tega ima svoj telefon ves čas pri roki. Ko bo napočil čas rojstva, se bo usedel na prvo letalo in odletel proti Helsinkom. Avstrijski selektor Roger Bader v tem ne vidi težav. »Dobiti otroka je najlepše na tem svetu. To je pomembnejše od hokeja,« je poudaril Bader, ki ima lepe spomine na lanski obračun s Finci, saj so ga na svetovnem prvenstvu senzacionalno dobili s 3:2 z zmagovitim golom pičle 0,2 sekunde pred koncem tekmo.

»Takrat sem dobil stavo proti Eeliju, ki mi je moral plačati kosilo,« je v smehu zaupal starejši od bratov Tolvanen. In kako na današnji bratski dvoboj gleda mlajši Eeli? »Malce bo nenavadno, a menim, da bo to lepo petkovo popoldne. Vem, da pozna veliko mojih trikov, saj sem jih v mladosti veliko pilil prav proti Atteju. No, morda sem se v zadnjih letih naučil kakšnega novega in ga prihranil posebej zanj,« pa je dejal 26-letni Finec.