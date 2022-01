V teku capljajo za drugimi

Serija slabih nastopov slovenskih biatloncev v sezoni 2021/22 se nadaljuje. Na 10-kilometrski šprinterski tekmi v Ruhpoldingu je z 39. mestom (+ 1:22,2/1) do nedeljskega zasledovanja prišel le Jakov Fak. Ostali so bili daleč od uvrstitve med najboljših 60, ki bodo nastopili v nedeljo. V prvo polovico nastopajočih se ni zavihtel nihče več. Najbližje je bil temu na 66. mestu Alex Cisar (+ 2:01,3/1), Miha Dovžan je bil 81. (2:21,1/3), Lovro Planko 87. (2:24,5/2) in Klemen Bauer 97. (2:53,1/5).

»Ne morem reči, da sem zadovoljen, ampak je pa vsaj po mojih občutkih precej bolje kot tisto, kar se je zgodilo prejšnji teden v Oberhofu na zasledovalni tekmi. Nimam veliko za povedati na ta račun. Samo upam, da si bom nekako opomogel in bom iz tekmo v tekmo boljši. Trenutno situacija, v kateri se nahajam, ni ravno hvaležna. Sem prvi, ki bi rad videl, da se vse spremeni na boljše in da bi lahko tekmoval na ravni, za katero mislim, da sem sposoben,« je po tekmi povedal Fak.

Izstopa predvsem dejstvo, da so Slovenci nekonkurenčni v smučini, saj gre pri kazenskem krogu ali dveh za povprečen strelski izkupiček, v teku pa reprezentanti trenutno ne dosegajo tekmecev. Zmagal je vodilni v svetovnem pokalu Quentin Fillon Maillet, ki je za 7,2 sekunde ugnal Nemca Benedikta Dolla. Oba sta streljanje opravila brez napake, veselje pa je bilo veliko v obeh taborih, saj je Doll v olimpijski sezoni, točno tri tedne pred odprtjem dogodka v Pekingu, poskrbel za najboljšo uvrstitev letos. Belorus Anton Smolski na tretjem mestu je zaostal 32,1 sekunde, a moral enkrat tudi v kazenski krog.