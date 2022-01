Včasih se je rajalo od jutra do večera, zdaj kot mesti duhov

V nadaljevanju preberite:

Kakšno je bilo v minulih dneh v Innsbrucku in Bischofshofnu vzdušje v mestu in na skakalnicah, kje je bilo v času novoletne turneje v smučarskih skokih opaziti še največ dogajanja v tirolski metropoli, koliko prebivalcev ima Bischofshofen, koliko med tem prestižnim tekmovanjem in tudi sicer v njem in okolici stanejo enoposteljne sobe in kolikokrat več je treba za prenočišče med preizkušnjami v smučarskih poletih v Planici odšteti v Kranjski Gori ...