Verjame mladim risom in rad gleda Barcelono

Tomaž Razingar, nekoč kapetan slovenske hokejske reprezentance, v teh dneh pozorno spremlja svoje naslednike, ki po dveh letih spet igrajo med svetovno elito. Kako gleda na primerjavi med svojim rodom in sedanjim moštvom, kako razmišlja o selektorju Edu Terglavu? Ohranja stike z risi, s katerimi je nekoč skupaj igral? Katere športne panoge še spremlja? Zakaj v zadnji zimi ni mogel na smuči? Kaj si misli o slovenskem športu in kako to, da se je lotil gostinstva in turizma?