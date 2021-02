Vikingi kraljevali v Dolomitih

Slovenija se je v ekipnem mešanem paralelnem slalomu na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo poslovila že po uvodnem krogu bojev osmine finala. Edino točko je za Slovenijo proti podprvakom iz Švedske vpisal Rok Ažnoh. Novi svetovni prvaki v tej disciplini so Norvežani.



Slovenski ekipi je žreb namenil močnega tekmeca, Švedsko, ki je na moštvenih tekmah na svetovnih prvenstvih osvojila šest kolajn, le zlate še ne. Že prvi dvoboj je bil zelo zanimiv. Andreja Slokar je nastopila proti Sari Hector, ki je bila zelo hitra in je za dve desetinki ugnala Ajdovko. Naslednji na štartu je bil Rok Ažnoh, ki je Sloveniji priboril točko proti Mattiasu Rönngrenu. Naslednja dva dvoboja sta osvojila švedska predstavnika. Estelle Alphand je bila pet stotink hitrejša od Ane Bucik. Končno breme je bilo na Aljažu Dvorniku, ki pa ni bil kos Kristofferju Jakobsnu, ki je Švedski priboril odločilno tretjo točko s prednostjo 38 stotink sekunde.



Norveška je v finalu nato slavila s 3:1 v dvobojih za prvo zlato na ekipnih preizkušnjah, Švedi pa so se po šestih kolajnah, a brez najžlahtnejše, izenačili z rekorderji Avstrijci. Boj za bron na paralelni tekmi je presenetljivo osvojila Nemčija, ki je Švico, ki je že v polfinalu oddala naslov iz Åreja, potisnila na četrto mesto.



Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: