Volimo Jureka  više od bureka v materialni obliki

V Ljubljani se je pompozno začel niz dogodkov ob 40. obletnici zimskih olimpijskih iger v Sarajevu. V Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije so slovesno odprli razstavo Srebrne igre 1984, prvo v sklopu obeležij, ki so jih pripravili še Muzej športa, Olimpijski komite Slovenije in športno-marketinška agencija Sport Media Focus. Sarajevske OI so se v letopise vpisale tudi po tem, da je na njih Jure Franko v veleslalomu prismučal prvo olimpijsko zimsko odličje za jugoslovanski in s tem tudi slovenski šport. Njegovo srebro še danes sije. Ob priložnosti razstave se je postavil ob eksponatu, svoji uradni olimpijski uniformi in »sposojenem« klobuku slovenske športne alfe in omege Toma Levovnika – na uniformi je obešena tudi kopija srebrnega odličja –, iz žepa potegnil škatlico s svojim originalnim žlahtnim odličjem in to je zasijalo v polnem sijaju. »Počaščen sem, da ima razstava naslov Srebrne igre 1984,« je pripomnil.