Vragi v ligi NHL zaustavili zmagoviti niz kraljev

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski as Anže Kopitar, so v severnoameriški ligi NHL po šestih zaporednih zmagah doživeli prvi poraz. Na gostovanju v Newarku so kralje s 3:1 premagali domači New Jersey Devils, potem ko se je z golom in dvema podajama izkazal Jack Hughes.

Po izenačenju na 1:1 je bil namreč Hughes tisti, ki je s svojim 12. zadetkom v sezoni ugnal vratarja gostov Davida Ritticha 7:02 minute pred koncem zadnje tretjine, vragi pa so povedli sploh prvič v večeru.

Med strelce za domače, ki so dosegli prvo zmago na treh tekmah, sta se vpisala še Ondrej Palat in Brett Pesce.

Branilec kraljev Jordan Spence je prvi zadel na tekmi, ko je dobre tri minute pred koncem druge tretjine premagal vratarja Jacoba Markstroma. Napadalec kraljev Alex Turcotte je imel v drugi tretjini na voljo kazenski strel, vendar mu ni uspelo zadeti.

Kopitar je proti vratom tekmeca v dobrih 20 minutah sprožil dva strela, vendar neuspešno.

»Delali smo preveč majhnih napak, ki so jih tekmeci znali kaznovati. Imeli so več strelov, mi smo premalo ogrožali njihova vrata. Tekma ni bila slaba, vendar moramo brez dvoma streljati več,« je po tekmi dejal napadalec kraljev Phillip Danault.

Tudi trener kraljev Jim Hiller porazu navkljub po tekmi ni bil slabe volje: »V zadnji tretjini smo naredili nekaj napak, tekmec pa jih je kaznoval. To je vse. To je bila precej tesna tekma. Menim, da je bila druga tretjina verjetno naša najboljša, takrat smo zamudili nekaj svojih priložnosti, oni pa so v zadnji izkoristili nekaj napak.«

Naslednja tekma kralje v nizu sedmih gostovanj čaka v soboto, ko bodo v dvorani Madison Square Garden obiskali New York Rangers.