Negotov nastop Mete Hrovat na uvodu

Meta Hrovat je zaradi bolečin v desnem kolenu vprašljiva za nastop na uvodnem ženskem veleslalomu, s katerim se bo 22. oktobra na ledeniku Rettenbach na avstrijskem Tirolskem začela sezona 2022/23 svetovnega pokala v alpskem smučanju. »Meta trenira postopno, veliko manj kot prejšnja leta. Prizadevamo si, da bi jo vsaj do sredine sezone pripeljali v dobro formo. Še ne vemo, ali bo sploh lahko nastopila v Söldnu,« je dejal njen trener Denis Šteharnik, ki je s tekmovalko iz Podkorena znova začel sodelovati po koncu minule sezone. »Ne moremo veliko načrtovati, gremo iz dneva v dan in poskušamo iztržiti največ, kar lahko, in pri tem ne preobremeniti kolena,« je še dodal.

Težave s kolenom so posledica grdega padca 6. marca v finalu veleslaloma v Lenzerheideju. Operativnega posega ni imela, kljub petmesečnem premoru pa so se bolečine ponovile. »Po Argentini sem bila zelo vesela, kako potekajo treningi. Ko smo prišli na nekoliko težji teren v Saas Feeju, predvsem na tršo podlago, sem že spet začela čutiti bolečino v kolenu,« pravi 24-letna tekmovalka iz Podkorena. »Koleno malenkost čutim, ko pa pridem v maksimalne napore, pa nisem sposobna odsmučati tako, kot je treba, če želim smučati na najvišji ravni,« je pristavila.

»Prejšnji teden, ko smo bili tri dni v Hintertuxu na lažjem terenu, je bilo za silo v redu, zdaj smo se prestavili na težji teren v Val Senales, kjer bomo opravili tri do štiri dni treninga. Bomo videli, kako bo. Smo povsem odvisni od njenega kolena. Stanje v glavnem ni dobro,« je iz Italije sporočil Šteharnik. Andreja Slokar, Ana Bucik in Neja Dvornik bodo zanesljivo nastopile v Söldnu. Že prej si je Tina Robnik pri padcu na treningu v Saas Feeju poškodovala desno koleno. Po najbolj optimističnem scenariju bi lahko Lučanka že okoli novega leta začela trenirati in kasneje tudi tekmovati.