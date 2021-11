Za uvod v sezono se pripravljajo doma

Slovenski biatlonci so na Pokljuki opravili prvi snežni trening. Novi trener moške reprezentance Janez Marič je poudaril, da je še kako pomembno, da jim je Športni center Pokljuka pripravil dva kilometra prog in omogočil, da bo reprezentanca pred dolgo olimpijsko sezono lahko dlje ostala v krogu najbližjih in se kakovostno pripravila doma. »Res sem zelo vesel, da nam ne bo treba predčasno iskati priprav nekje v Evropi ali pa že kar v Skandinaviji. Za vse nas je zelo pomembno, da bomo pred dolgo sezono še nekaj časa doma. Obenem bomo na ta način prihranili tudi kar nekaj pomembnih evrov v našem proračunu,« je po današnji prvi vadbi povedal Marič.

Zelo pomembno zanj je tudi, da je sodeloval pri načrtovanju vadbenega kroga in s tem tekmovalcem omogočil kakovostno vadbo. »Res so uslišali vse naše želje. Na voljo bomo imeli okrog dva kilometra prog in tudi dolg klanec, kar omogoča dobro pripravo. Danes smo proge testirali in pogoji so res super.« Sicer pa priznava, da vsi komaj čakajo začetek olimpijske sezone 2021/22. »Zazdaj vsi delajo zagnano in skušajo dodati še kakšno malenkost v pripravi. Najbolj pomembno v teh časih pa je, da smo vsi zdravi.« Biatlonci sezono začenjajo 27. novembra v Östersundu na Švedskem, ko bosta za ženske in moške na vrsti najdaljši preizkušnji na 20 oziroma 15 kilometrov.