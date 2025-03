Zadnji ples Jakova Faka med domačimi smrekami

V nadaljevanju preberite:

Tritisočglava množica je s polne tribune in svojih mest ob progi še zadnjič zaploskala Jakovu Faku na domačem prizorišču. Zakaj na Pokljuki ne bo več tekmoval? Kako to, da je sploh pred poldrugim desetletjem prestopil iz hrvaške reprezentance k slovenski? Kako je bilo s prilagajanjem na novo okolje, zakaj je med slovenskimi navijači in seveda tudi sotekmovalci tako priljubljen? Kakšna je njegova končna bera najodmevnejših dosežkov? In zakaj je bil četrtkove zmage še posebej vesel?