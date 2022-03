Žan Košir obstal v osmini finala

Slovenska deskarja na tekmi svetovnega pokala v paralelnem slalomu v Piancavallu nista imela posebnega uspeha. V slogu letošnjih rezultatov v tej disciplini se je le en tekmovalec uvrstil v izločilne boje, Žan Košir je zasedel 12. mesto. V osmini finala ga je izločil Avstrijec Aleyander Payer. Tim Mastnak je uvrstitev med najboljših 16 zgrešil le za eno mesto.

Največ uspeha so imeli domači tekmovalci, ki so zasedli prvi dve mesti. Prvič v karieri je tekmo svetovnega pokala dobil Marc Hofer, potem ko je njegov rojak Edwin Coratti v finalu storil napako in ni prišel uspešno v cilj. Tretje mesto je zasedel vodilni v svetovnem pokalu, Južnokorejec Sangho Li. Pri ženskah slovenskih predstavnic ni bilo, zmago pa sta si razdelili Švicarka Julie Zogg in Japonka Cubaki Miki.