Žan Kranjec napada zmago

Sodeč po nastopu na prvi progi veleslaloma v Beaver Creeku (ZDA) se našemu vodilnemu alpskemu smučarju Žanu Kranjcu obeta imeniten dosežek. V prvo je bil od njega hitrejši, in sicer za 56 stotink, le Švicar Thomas Tumler. Norvežanu Atleju Lieju McGrathu z zaostankom 1,01 zaenkrat pripada 3. mesto, preseneča osrednji as belih strmin Marco Odermatt, ki je za uvod v to drugo veleslalomsko predstavo sezone na 8. mestu (1,26).

Na tradicionalni premieri v Söldnu je bil Kranjec pred dobrim mesecem 6., a že takoj po tekmi je takrat poudaril, da sodelovanje z novim trenerjem Miho Verdnikom, vrsto let vodjo panoge alpsko smučanje pri SZS, prinaša dobre občutke. To očitno zdaj potrjuje tudi na ameriškem prizorišču.