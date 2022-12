Žan Kranjec še tretjič v sezoni na stopničkah

Slovenski as Žan Kranjec je zasedel tretje mesto na veleslalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev v Alta Badii. Zmagal je najboljši smučar in veleslalomist zime Švicar Marco Odermatt, ki je vodil že po prvi vožnji. Drugo mesto je na sloviti Gran Risi pripadlo Norvežanu Henriku Kristoffersnu. Kranjec je po prvi vožnji zasedal četrto mesto. V finalu pa je znova prikazal vrhunsko vožnjo ter prevzel vodstvo in na koncu po ponesrečeni vožnji Švicarja Loica Meillarda še na tretjem veleslalomu od štirih doslej izpeljanih v tej sezoni osvojil stopničke. To so zanj 11. stopničke v svetovnem pokalu, tretje na veleslalomih v Alta Badii, kjer je še tretjič osvojil tretje mesto.

»Vsakič, ko sem na stopničkah, je izjemno. Danes sem bil malce zaskrbljen, ker nisem točno vedel, kaj vse se je dogajalo včeraj v drugi vožnji. Tudi na štartu druge danes me je bilo strah, da se ne bi ponovil podoben scenarij. Prav zaradi tega sem izredno vesel, da sem na tretjem mestu,« je dejal Kranjec. Alta Badio ima v lepem spominu. Leta 2016 se je prav na tem prizorišču prvič zavihtel na stopničke v svetovnem pokalu. Tridesetletni Kranjec je bil zelo blizu vrhunski uvrstitvi že v nedeljo, na prvem od dveh veleslalomov na tem prizorišču. Najhitrejši je bil na prvi progi. V finalu pa je nato zapravil boj za zmago in stopničke ter preizkušnjo končal na petem mestu.

Žan Kranjec je tokrat v drugo v Alta Badii odsmučal precej bolje kot dan prej. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters

»Opravil sem nekaj sprememb na materialu od včeraj in to je bilo očitno dovolj. Upam pa, da se bom tudi jaz navadil, da bom enkrat bolje branil kot napadal v drugi vožnji,« je še povedal. V 24 urah je sledil nov veleslalom, na katerem je Kranjec opravil popravni izpit. Kranjec se je tokrat na progo Gran Risa pognal kot prvi na startu. A je že Odermatt, ki je startal kot drugi, slovenskega veleslalomista prehitel za več kot sekundo (+1,22). Je pa bil slovenski as še vedno precej hiter. Od članov elitne sedmerice ga je razen Odermatta in Kristoffersena prehitel le še Meillard, za zgolj 12 stotink sekunde.

Nekonkurenčni Hadalin

Edini slovenski predstavnik v finalu se je na drugo progo pognal še odločneje. Takrat vodilnega Nemca Aleksandra Schmida je premagal zlasti z odličnim srednjim in spodnjim delom. Ob prihodu v cilj je prevzel vodstvo s prednostjo 46 stotink sekunde. Naslednji na startu Švicar Meillard Slovencu ni bil kos, kar je pomenilo, da je Kranjec znova postal del najboljše trojice. Kristoffersen tokrat ni naredil napak. Slovenca je prehitel za 72 stotink sekunde. Kljub temu, da je tožil za utrujenostjo, je Odermatt za dve desetinki premagal Norvežana in 92 stotink Kranjca za še 15. zmago v svetovnem pokalu, deseto veleslalomsko in četrto v tej sezoni.

Ponovno se je veselil zmagovalnega odra. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

Švicar le v nedeljo v tej sezoni ni zmagal na veleslalomu. Norvežan Lucas Braathen, ki je v nedeljo zmagal pred rojakom Kristoffersnom in Odermattom, je danes po napaki odstopil že na prvi progi. Po zanj odličnem devetem mestu na uvodnem veleslalomu sezone v Söldnu se je v rezultatski vrzeli znašel drugi slovenski predstavnik Štefan Hadalin. V nedeljo je odstopil na prvi progi, tokrat pa z visoko startno številko 44 ni bil konkurenčen najboljši trideseterici. Hadalina (+4,77) je od preboja v finale ločilo 11 stotink sekunde. Madonna di Campiglio bo v četrtek prizorišče moškega nočnega slaloma pod žarometi. Alpske smučarje nato do konca koledarskega leta čaka le še postaja v Bormiu, kjer bosta 28. in 29. decembra na sporedu smuk in superveleslalom. Prizorišče naslednjega moškega veleslaloma bo 7. januarja Adelboden, kjer je Kranjec zmagal leta 2020.