Žan Kranjec: To ne bo loterija, na koncu bodo na vrhu najboljši

Za Žanom Kranjcem je odličen prvi del sezone v svetovnem pokalu alpskih smučarjev, ko je bil na treh veleslalomih od šestih na stopničkah. Prepričan je, da ima še prostor za napredek. Olimpijski podprvak bo svoje prve stopničke na svetovnem prvenstvu v Courchevelu napadal 17. februarja, ko si želi, da bi se »strgal z verige«.

»Načeloma sem zadovoljen, za menoj je za zdaj izjemno konstantna sezona, predvsem rezultatsko, pokazal sem tudi nekaj izjemnih voženj,« je pred SP ocenil Kranjec, ki pa ni v celoti zadovoljen s svojimi nastopi. »Še vedno, kar zadeva moje smučarske nastope, ni stalnosti, ki bi si jo želel,« dodaja slovenski as.

Januarja je zaznal manjši padec svoje forme

»Verjamem, da sem imel kakšno vožnjo v nogah tudi kaj več. Še vedno so nihanja. To želim popraviti do SP, oziroma želim, da na prvenstvu pokažem dve vrhunski vožnji, in potem tudi naprej v nadaljevanju sezone,« je dodal.

Sam pri sebi je januarja zaznal »manjši padec forme«, ko na treningu ni vedno kazal vrhunskih voženj. »Na zadnjem veleslalomu pred SP sem bil šesti, kar je dober rezultat, ampak je pa tudi dosežek, da mi je mogoče še dal malo misliti, da moram še napredovati,« ni bil najbolj zadovoljen z razpletom veleslalomske generalke pod reflektorji v Schladmingu.

Žan Kranjec FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters

Do odločilnega nastopa, ko se bodo v Courchevelu delile kolajne v moškem veleslalomu, ima še več kot dva tedna, ki ju namerava izkoristiti za trening v Kranjski Gori, preden se bo z ekipo odpravil v Francijo. Tam bo nastopil tudi v paralelnem veleslalomu, za slalom se bo odločil sproti. Kranjec pričakuje, da bo lahko v Kranjski Gori dobro treniral: »Gotovo je dobro, da dobro treniram, da dobim samozavest, da sem potem lačen tekme, da se 'strgam z verige'.«

Slovenec je po šestih veleslalomih od desetih svetovnega pokala na tretjem mestu v seštevku discipline. Pred njim sta le Švicar Marco Odermatt in Norvežan Henrik Kristoffersen. »Popotnica za SP je dobra. Sem tretji v veleslalomskem seštevku, kar je gotovo vrhunsko. Upam, da bom tudi na koncu sezone med tri.«

Odermatt in Meillard bosta zelo nevarna

Glede tekmecev je izpostavil nekaj imen. »Švicarska ekipa je močna, Odermatt je 'zunajserijski', Kristoffersen in Loic Meillard sta konstantna, na dober dan je veliko fantov sposobnih boja za stopničke. Konkurenca je velika, to mi je jasno, ampak o tem, kdo te lahko premaga, ne gre preveč razmišljati. Sam moraš dati najboljše, kar lahko na tekmi,« razmišlja Kranjec.

Marco Odermatt FOTO: Marco Bertorello/AFP

Za vse bo proga precejšnja neznanka. Finalne tekme svetovnega pokala 2021/22 so lani potekale v Meribelu. Pred desetimi leti je Tina Maze v Courchevelu zmagala na veleslalomu za svetovni pokal, Bojan Križaj pa je bil leta 1979 v Courchevelu tretji na veleslalomu. »Proge ne poznam, tudi trening, ki smo ga lani opravili v Courchevelu, ni bil na terenu, kjer bo prvenstvo. Verjamem pa, da sem lahko na vsakem terenu konkurenčen za najvišja mesta,« je prepričan Kranjec.

»Lahko se zelo hitro prilagodim, kdaj je mogoče še celo boljše, da grem v neznano, ker potem ne razmišljam veliko, oziroma tudi če je težko, ne vem, da je težko,« se je pošalil slovenski favorit za odličje. »Upam, da je prišel čas za medaljo. To je moj cilj, vendar pa kolajne ne morem napovedovati, saj ne vem, kaj se bo zgodilo. Je pa to želja,« je dejal.

V Pekingu se je razbremenil s kolajno

Z velikih tekmovanj že ima kolajno. Lani v Pekingu je osvojil srebro na olimpijskem veleslalomu. »Mogoče sem malo bolj razbremenjen, ker vseeno imam olimpijsko medaljo, tako da mi nihče ne more reči, da nisem smučar za velika tekmovanja. Vedno se rad za nazaj spominjam lepih uspehov, in vem, kako lep občutek je to. Želim si ga čim večkrat ponoviti.«

»Na SP načeloma nimaš popravnega izpita. Ne bom pa rekel, da je podobno loteriji. Večinoma so še vedno na stopničkah tekmovalci iz ožjega ali širšega kroga favoritov. Se pa na SP najde kakšen, ki je presenečenje. Še vedno pa verjamem, da si na koncu odvisen sam od sebe. Če pokažeš dovolj dobro smučanje, se ti ne bo zgodila nobena krivica,« je sklenil Kranjec.