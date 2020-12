Žan vesel vrnitve na oder, danes pa v boj za zmago

SvetovniPokal Foto Mx Igd



Manjše napake odnesle zmago

Drugouvrščeni Žan Kranjec, zmagovalec Filip Zubčić in tretji Marco Odermatt so se takole veseli razpleta zanimivega sobotnega veleslaloma. FOTO: Marco Bertorello/AFP



Smučarke brez superveleslaloma

Ko je v prejšnji zimi naš vodilni alpski smučarstoril korak naprej, sta si skupaj s trenerjem Klemnom Bergantom začrtala cilj, da bi bil v predolimpijski sezoni še hitrejši. Na dobri poti je. V drugem veleslalomu te zime je bil na koncu boljši od njega le hrvaški tekmec – in obenem prijatelj –, tretje mesto je zasedel Švicar. Načrtovano včerajšnjo tekmo je preprečilo premočno sneženje, italijanski prireditelji so veleslalom prestavili na današnji ponedeljek (ob 10. in 13. uri).Spomin na premiero pred poldrugim mesecem v Söldnu je iz Kranjčevega zornega kota zbujal različne občutke. Zasedel je 7. mesto, po zelo lepem smučanju na prvi progi, ko je bil 2., si je seveda obetal precej več. Tudi boj za zmago. Toda te se je veselil norveški mladenič, dvajsetletnik, ki se je sploh prvič uvrstil na stopničke, hkrati so našega udarnega reprezentanta prehiteli še nekateri, ki so bili v prvo počasnejši. V analizi ob slovesu od tradicionalnega prvega oktobrskega prizorišča sezone je bilo jasno: kakovostni vrh je širši kot v preteklosti, za podvig je treba na obeh progah pokazati smučanje najvišje ravni.In zelo blizu tej želji je bil 28-letnik iz Bukovice pri Vodicah to soboto v St. Caterini, kamor so zaradi ustreznejših snežnih razmer prestavili veleslalomski spored s sprva načrtovanega prizorišča v Val d'Iseru. V Italiji pa je bilo nato snežink celo preveč. Uresničile so se napovedi, podobno, kot je v dolini deževalo, je v visokogorju ob koncu tedna nenehno snežilo. Sobotno prvo tekmo so ob izjemnih naporih pripravljalcev proge še pospravili pod streho, nato včeraj preizkušnje ni bilo več mogoče izpeljati.Sobotno predstavo pa si bo Kranjec z majhno črno piko ohranil v lepem spominu. Odločno se je pognal na prvo progo, zlasti v strmejšem delu navdušil stroko s hitrim in tekočim ritmom, ter drugi nastop pričakal v vlogi vodilnega. Bo po sanjskem Adelbodnu iz prejšnje sezone ter Saalbachu 2018 to njegova tretja zmaga doslej med veleslalomsko elito? Tako so se spraševali v slovenskem taboru, pozneje pa so mu zaploskali za 2. mesto, na katerem doslej na tekmah svetovnega pokala sploh še ni bil. Toda obenem so si mislili, da bi bilo seveda še lepše, če bi bil ob koncu na najvišji stopnički. Tako pa je bil na vrhu odra vodilne trojice hrvaški smučar Filip Zubčić.»Drugo mesto je super dosežek, vesel sem, da sem se vrnil na stopničke. Prvi nastop je bil zelo dober, že na progi sem občutil, da sem zelo hiter. V drugo pa se mi je pripetilo nekaj manjših napak, poskusil sem se boriti od štarta do cilja, uspelo mi je dokaj dobro, vendar sem s temi napakami izgubil prav tisto, kar je bilo potrebno za zmago. Lepo je voditi po 1. nastopu, veš, da si hiter, moraš pa si zapisati v glavo, da to še ne pomeni prav dosti, saj se na drugi progi lahko marsikaj spremeni. V drugo moraš štartati, kot da še ničesar nisi naredil,« je strnil misli po sobotni beri naš as in se ob včerajšnji odpovedi tekme nato poskusil kar najbolje pripraviti za današnji predstavo, pred katero je rokavico izziva uglednim tekmecem, med njimi kajpak tudi Kranjcu, vrgel 27-letni Zagrebčan.Dvakratna svetovna prvakinjase je močno veselila prve tekme v sezoni, toda superveleslaloma v St. Mortizu ni bilo niti v soboto niti v nedeljo. Močno sneženje je botrovalo tudi nevarnosti plazov, kdaj in kje bodo nadomestili odpadli tekmi, pa še ni znano.