Pretoplo vreme odneslo veleslalom v Kranjski Gori

Zadnje ure so bile v Kranjski Gori glede izvedbe pokala Vitranc prav napete. Nato pa je bilo jasno, ko se je uradno oglasila Mednarodna smučarka zveza (FIS) – veleslaloma ne bo, namesto te tekme bo v soboto slalom kot edina preizkušnja letošnjega pokala Vitranc!

Portal MMC je poročal, da je pretoplo vreme onemogočilo izvedbo popolnega 63. Pokala Vitranc. Po njihovih informacijah, o katerih je poročala Televizija Slovenija, se lahko v Kranjski Gori izvede zgolj ena tekma – slalom, ki bo v soboto, medtem ko veleslalom s prvim slovenskim smučarjem Žanom Kranjcem letos odpade.

Danes opoldne je bilo namreč v Kranjski Gori 11 stopinj Celzija in prijetno sončno, pravo spomladansko vreme. V nedeljo zjutraj je bilo na vrhu Vitranca izmerjeno še 20 centimetrov snega, a ga v samem kraju ni več, poroča MMC. Danes v Kranjski Gori delujejo le tri žičniške naprave od skupno 14, odprte so le tri proge: Kekec, Mojca 2 in Dolenčev rut. Posledično se smučišče v sredo tudi uradno zapira za to zimsko sezono.

Pri Pokalu Vitranc odpovedi uradno še niso mogli potrditi.

Še dopoldne je sicer Smučarska zveza Slovenije na svojem sedežu v Ljubljani priredila novinarsko konferenco pred 63. Pokalom Vitranc.

Vrnitev Kosija

Vodja panoge za alpsko smučanje Miha Verdnik je pred odpovedjo še predstavil seznam nastopajočih. V slovenskem taboru so na vsak način poskušali zapolniti domačo kvoto. K sodelovanju so povabili že tri leta odpisanega Klemna Kosija, ki je nazadnje v svetovnem pokalu tekmoval 19. decembra 2020. Kosi naj bi nastopil na obeh tekmah na vitranški strmini, kar bosta sploh njegovi prvi tekmi za svetovni pokal v Kranjski Gori, piše MMC.

Pogled na Kranjsko Goro v soboto, 2. marca. FOTO: Leon Vidic/Delo

Benedik: Inšpekcija pregleduje progo

Malo po poldnevu pa smo govorili tudi z Grego Benedikom, predsednikom ASK Kranjska Gora, ki nam je potrdil, da je ravno na prizorišče pokala Vitranc prišla inšpekcija, ki bo ocenila, kako bo dejansko glede tekme. In nato je bilo kmalu jasno, da želenega prvotnega scenarija ne bo in tako tudi ne nestrpno pričakovanega nastopa našega udarnega alpskega smučarja Žana Kranjca v veleslalomu.