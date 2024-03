Odermatt se ne ustavlja, Kranjcu napaka odnesla stopničke

Švicarski smučarski šampion Marco Odermatt se je podpisal pod že 12. zmago v sezoni, 8. v veleslalomu. In če gre šteti še dosežke iz prejšnje zime, je bila to zanj že 11. veleslalomska zmaga zapored. V sončnem Aspnu sta bila ob njem na stopničkah še rojak Loic Meillard ter norveški reprezentant Atle Lie McGrath.

Po prvi progi je bilo videti, da se bo naš vodilni alpski smučar Žan Kranjec, takrat 4., boril za uvrstitev na oder najboljših treh, vendar mu je večja napaka v drugem nastopu odnesla željo, tako da je bil ob koncu 10. Njegov trener Klemen Bergant pa je takoj po tekmi razgrnil takšno oceno: »Tokrat je pokazal povsem drugačen obraz kot na prejšnji ameriški postaji, žal pa ste su pripetili dve napaki, prva na uvodni progi in nato še večja na drugi, tako da ni bilo vrhunske uvrstitve. Toda glede na videno lahko optimistično pričakujemo sobotno tekmo.«đ

Žan Kranjec si je na drugi progi precej pokvaril svojo uvrstitev. FOTO: Matej Družnik/Delo

Tako bo v soboto še ena veleslalomska tekma, vnovič ob 18. in 21. uri, nato pa se bo začelo odštevanje do pokala Vitranc, ki bo prihodnji konec tedna, 9. in 10. t. m., v Kranjski Gori.