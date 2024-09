Zdaj je uradno: Zlate lisice ni več

Presenečenja ni: ob vseh zapletih zadnjih let in selitvah zaradi pomanjkanja snega iz Maribora v Kranjsko Goro je zdaj tudi uradno jasno, da tradicionalne tekme za Zlato lisico ne bo več. Slovenija bo obdržala preizkušnjo za svetovni pokal ženske karavane v alpskem smučanju, ne bo pa več imela tega prepoznavnega imena – doslej so se lisičke 59-krat merile za svoj plen –, temveč bo v novi sezoni uraden naziv tekme Kranjska Gora 2025.

Ta bo 4. in 5. januarja, torej v terminu, ki je večkrat pripadel Snežni kraljici, tekmovanju smučark na Sljemenu nad Zagrebom, pa zdaj tudi te prireditve zaradi neustreznih vremenskih razmer ni več. V Mariboru pa sicer zanesenjaki ohranjajo upanje, da bi ob izboljšani infrastrukturi na Pohorju lahko štart in posledično cilj predvidene proge premaknili višje in tako nekoč spet oživeli odmevno smučarsko prireditev.