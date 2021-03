Zdaj na vrhu Japonka, Nika Križnar jo lovi

Ogorčen boj za kristalni globus se med skakalkami nadaljuje. Nika Križnar je na sklepnem prizorišču sezone tokrat osvojila 3. mesto, v skupni razvrstitvi za zdaj vodilno Saro Takanaši zaostaja za 15 točk, pred karavano tekmovalk pa sta še dve tekmi: naprej jutri ob 13. uri ekipna, nato pa še v nedeljo ob 8. uri za slovo od sezone posamična na veliki skakalnici (HS 140).



Tudi na tej petkovi preizkušnji je najboljšo formo zadnjega tedna potrdila Avstrijka Marita Kramer in s skokoma 99,5 in 100 metrov na srednji skakalnici (HS 102) zmagala. Najbolj se ji je približala Takanašijeva (94,5; 94,5), naša vodilna skakalka Križnarjeva pa je bila po uvodni seriji 5. (91,5), nato pa si s 94 metrov dolgim skokom priborila novo uvrstitev na stopničke. Med Slovenkami je bila v najboljši deseterici še Špela Rogelj na 6. mestu (86,5; 92), druge naše reprezentantke pa so se razvrstile takole: 17. Katra Komar (86,5; 84,5), 19. Urša Bogataj (85,5; 89,5) in 22. Ema Klinec (85; 84,5). Jerneja Repinc Zupančič se po 37. mestu v uvodni seriji ni uvrstila v finalni del.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: