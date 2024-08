Že dolgo ni bilo tako nemočne podobe risov

Ni dvoma, slovenska hokejska reprezentanca si bo v slabem spominu ohranila Rigo 2024 in bo tako v ponedeljek razočarana zapuščala Baltik. Po dveh porazih je pred prihajajočo nedeljsko tekmo z Ukrajino, ob 12. uri, izgubila vse možnosti za uvrstitev na olimpijski turnir v Milano, precej bolj boleč kot na premieri z močno Latvijo (2:4) pa je bil ta spodrsljaj proti Franciji z 1:5.

Odgovornost za poraz v konkretnem primeru pripada tudi strokovnemu štabu pod vodstvom selektorja Eda Terglava – tehtnega razloga, zakaj je vlogo vratarja Gašperja Krošlja, ki je na četrtkovi premieri zbral 50 obramb, prevzel Matija Pintarič, ni bilo zaznati.

Kvalifikacije za OI 2026 Slovenija – Francija 1:5 (0:2, 1:0, 0:3); Arena Riga, gledalcev 500, strelci: Urbas 36.; Taxier 7., 12., 46. PP, Bozon 47., 50.; kazenske minute: 4; 8; streli: 19:22.

Toda ni šlo včeraj le za vratarjev učinek brez dodane vrednosti, tudi v polju je bilo že od prvih minut vse preveč nezbranosti, posledično napačnih podaj in tako tudi brez kakršnekoli nevarnosti za vrata tekmeca. Podčrtan je ostal tudi delež našega udarnega napada Žiga Jeglič-Jan Urbas-Miha Verlič, ki je doslej tako v nemškem prvenstvu kot v preteklosti ob reprezentančnih nastopih pokazal precej več kot v teh dveh dneh na Baltiku. Še najbolj konkurenčno je med omenjeno trojico deloval Jeglič, po koncu izbran za najboljšega med risi. In tudi napadalna naveza št. 2 z Rokom Tičarjem, kapetanom Robertom Saboličem in obetavnim Maticem Törökom je bila videti pomladi v Bolzanu videti na višjih tekmovalnih obratih kot zdaj. Resda pa tam ni bilo tekmecev na ravni Latvije in tudi včerajšnje Francije.

Lahko se pogledamo v ogledalo, borili smo se na vso moč. A včasih preprosto ne gre ... Blaž Gregorc, branilec Slovenije

Če gre kje iskati svetlo točko te blede petkove slovenske predstave v Areni Riga, je to druga tretjina, v kateri so izbranci selektorja Terglava strnili svoje vrste, uprizorili več akcij želene ravni in tudi zabili gol priključka. Toda vse se je pozneje sesulo, piko na i potapljajoči se slovenski barki je primaknil trk Roka Macuha v čuvaja mreže Pintariča in ko so vrata naše vrste takrat ostala prazna, je Francija dosegla še 5. gol ...

Edo Terglav, selektor Slovenije: "Moramo si priznati, da smo slabo začeli, tekmec te ravni pa napake lahko hitro kaznuje. Glede odločitve o menjavi vratarja bi dejal, da je bila pri Gašperju utrujenost po zahtevni prvi tekmi, ni bil povsem brezhiben, Matija pa brani v Franciji in je bil za to tekmo posebej motiviran. Res pa je, da je doslej v klubu prikazal več vrhunskih predstav kot pri reprezentanci."

Žiga Jeglič, najboljši igralec Slovenije: "Pridejo dnevi, ko ti nič ne gre po željah, takšno je življenje. Zdaj se moramo pošteno lotiti zadnje tekme, da bi se nato vrnili h klubom vsaj z dobro igro in zmago za konec."