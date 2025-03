Železarji vnovič s Cortino

Hokejisti SIJ Acroni Jesenic so izgubili četrto tekmo četrtfinala alpske lige in si tako še niso zagotovili polfinala. Po vodstvu s 3:0 v zmagah proti Cortini bi lahko serijo končali v soboto, a je bila italijanska ekipa na domačem ledu boljša s 6:1 (2:1, 4:0, 0:0). Naslednja tekma bo v torek na Jesenicah.

V tretji tekmi četrtfinala so železarji tretjič in drugič doma premagali Cortino. Izid 7:2 je bil najvišji v seriji, saj je na prvi slovenska ekipa zmagala po podaljšku z 2:1, na drugi pa v gosteh s 4:1.

Železarji so tako imeli lepo priložnost, da že končajo četrtfinalno serijo, a so doživeli visok poraz. Začetek sicer ni bil slab, za vodstvo Jeseničanov je zadel Olli Valtola v četrti minuti. A so potem domači hitro poskrbeli za preobrat, v osmi minuti izenačili, v deveti pa že vodili.

Zaostanek z enim golom je še omogočal jeseniške možnosti za zmago, ki pa jih je nato dogajanje v drugi tretjini potopilo. Cortina je bila v tem delu igre zelo učinkovita. Povišala je na 3:1 in 4:1 v razmaku štirih minut, potem pa med 33. in 36. dosegla še dva gola za neulovljivih 6:1.

To je bil nazadnje tudi končni izid dvoboja. Peta tekma bo spet na jeseniškem terenu, v torek ob 19. uri. Termina morebitnih naslednjih pa sta še 20. in 22. marec.

V preostalih treh četrtfinalih regionalnega tekmovanja je serije že konec med ekipama Wipptal Broncos iz Vipitena in Kitzbühlom. Južnotirolci, ki so v kvalifikacijah za končnico premagali Celjane, so v soboto slavili z 2:1 za četrto zmago nad Tirolci.

Ritten je premagal Merano s 5:2 in povedel s 3:1 v zmagah, v nedeljo bo če četrta tekma med Bregenzerwaldom in Zell am Seejem, slednji vodi s 3:0 v zmagah.