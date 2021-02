Zelo dobri nastopi Mete, Tine in Žana v kvalifikacijah

Slovenski alpski smučarji so zelo dobro nastopili v kvalifikacijah paralelnega veleslaloma na 46. svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo. Meta Hrovat je bila s časom 32,78 najhitrejša na rdeči progi, skupno pa je bila druga za Wendy Holdener, ki je bila prva na modri progi (32,69). Tik za 27-letno Švicarko se je s skupno tretjim dosežkom izkazala Tina Robnik.



Zelo dobro se je odrezal tudi Žan Kranjec, ki je v kvalifikacijah zasedel četrto mesto (32,03). Na rdeči progi sta bila od njega hitrejša le Švicar Loic Meillard (31,79) in Nemec Alexander Schmid (32,01), na modri pa Avstrijec Fabio Gstrein (32,02). V izločilne boje, ki se bodo začeli ob 14. uri, se je s 16. dosežkom prebil tudi Štefan Hadalin (32,81).



Ob Andreji Slokar (33,88) in Neji Dvornik (34,01), ki sta pristali na 24. oziroma 29. mestu, je bil za osmino finala prepočasen tudi Aljaž Dvornik (33,56). Paralelni veleslalom je v posamični konkurenci sploh prvič na sporedu svetovnih prvenstev v alpskem smučanju.











