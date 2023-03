Zgodovinski dan, dekleta prvič uradno čez 200 metrov

Danes bo v Vikersundu 15 najboljših tekmovalk v seštevku norveške turneje prvič v zgodovini organiziranega skakanja na najvišji ravni treniralo na letalnici. Skakali bosta tudi dve Slovenki, Ema Klinec in Nika Križnar. Letela bo tudi Japonka Yuki Ito, ki je bila na zadnji tekmi diskvalificirana in ni izpolnjevala pogojev za nastop.

Osemindvajsetletnica je bila na zadnji tekmi norveške turneje v Lillehammerju diskvalificirana, saj je prepozno zapustila startno rampo ob zeleni luči. Posledično je v seštevku turneje padla na 20. mesto in ni bila med najboljšo petnajsterico, ki ima pravico nastopa na poletih.

V seštevku ženske turneje vodi Ema Klinec

Potem ko je Avstrijka Julia Mühlbacher, sicer 15. v seštevku turneje, z objavo na Instagramu odpovedala nastope na letalnici Vikersundbakken, je Mednarodna smučarska in deskarska zveza Fis izjemoma dovolila nastop prav Ito. V razvrstitvi so bile pred 28-letno Japonko, ki je bila pred diskvalifikacijo šesta v seštevku turneje, sicer še njena rojakinja Nozomi Maruyama, Slovenka Nika Prevc, Avstrijka Marita Kramer in še ena Japonka Yuka Seto.

Ito ima sicer med aktivnimi skakalkami najdaljši skok, potem ko je v Willingenu pristala pri 154,5 m. Veliko skakalk je v zadnjih dneh skušalo prepričati FIS, da Japonki dovoli nastop v Vikersundu, med njimi je bila na družbenih omrežjih aktivna tudi Nika Križnar.

Ema Klinec FOTO: Borut Živulović/Reuters

Petnajst najboljših skakalk norveške turneje bo v treh serijah prvič na letalnici v Vikersundu treniralo v petek ob 10. uri. Ob 14.45 bo trening moških, ob 17. pa še njihove kvalifikacije. V soboto bodo ob 10. uri še dodatne tri serije skokov žensk, moška tekma pa se bo začela ob 16.30. Ženska tekma, ki ne bo štela za svetovni pokal, temveč zgolj za razvrstitev norveške turneje, bo v nedeljo ob 10. uri, moški pa bodo turnejo zaključili ob 16. uri. Ob 14.30 bodo še kvalifikacije.

V seštevku ženske turneje vodi Klinec, ki ima 20,8 točke naskoka pred Nemko Katharino Althaus. Njena rojakinja Selina Freitag na tretjem zaostala 38,8 točke. V igri za skupno zmago so še številne druge, tudi sedmouvrščena Križnar, ki zaostaja 112,2 točke, saj prave primerjave zaradi sploh prvih nastopov v poletih med tekmovalkami ni.

Pričakovati je, da bo padel svetovni rekord. Leta 2003 je na Kulmu sicer na posebnem treningu Avstrijka Daniela Iraschko (zdaj Iraschko-Stolz) skočila natanko 200 m, kar je uradno najdaljši ženski polet v zgodovini smučarski skokov. Pred tem je bila šest let lastnica najdaljšega skoka njena rojakinja Eva Ganster, ki je prav tako na Kulmu poletela 167 m.