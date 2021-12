Zgodovinski prvi točki za Turčijo tudi plod slovenskega znanja

Fatih Arda Ipcioglu je spisal novo poglavje v zgodovini smučarskih skokov. Potem ko je v uvodni seriji včerajšnje preizkušnje novoletne turneje v Obrstdorfu izločil Rusa Danila Sadrejeva, se je kot prvi Turek doslej prebil v finale tekme za svetovni pokal in z 29. mestom osvojil krstni točki za svojo državo na najvišji ravni.

»To je bila zares dobra tekma za turške skoke. Kot prvi Turek sem osvojil točki za svetovni pokal. Zdaj orjemo ledino za naslednjo generacijo turških skakalcev. Želim si nadaljevati v takšnem slogu, moj cilj pa so olimpijske igre v Pekingu,« je od silne sreče kar žarel 24-letni Ipcioglu.

Ogromno zaslug za njegov uspeh ima vsekakor Nejc Frank, ki od konca maja 2018 kot glavni trener bedi nad turškimi skakalci. Gorenjec že pogleduje k naslednjemu mejniku: nadeja se, da bo še v tej zimi s trenerske tribune prvikrat vodil Turka tudi na tekmovanju na letalnici in mu z zastavico pomahal do zgodovinskega prvega turškega poleta prek 200 metrov.

Kobajaši z mislimi že pri Garmisch-Partenkirchnu

Rjoju Kobajaši je že tretjič po letih 2018 in 2019 zmagal v Oberstdorfu. »Razmere so bile zaradi dežja in mokre zaletne smučine zelo zahtevne, toda na srečo sem se jim znal prilagoditi in se dobro zbrati za nastop,« je 25-letni Japonec razkril skrivnost svojega uspeha in na vprašanje, ali se že kaj spogleduje tudi s skupno zmago na novoletni turneji, odvrnil: »Ne, zdaj je v mojih mislih le Garmisch-Partenkirchen, nič drugega!«

Edina neosvojljiva trdnjava za Slovence

Velika naprava v Oberstdorfu ostaja edina skakalnica v sklopu novoletne turneje, na kateri Slovenci še niso okusili slasti zmage. Še najbolj se ji je približal Božo Jemc, ki je pred natanko šestdesetimi leti na uvodni postaji tega tradicionalnega tekmovanja zablestel z drugim mestom. Za finskim zmagovalcem Einom Kirjonenom je takrat zaostal za natanko sedem točk.