Življenje ga uči, da se je treba vseskozi boriti – tudi s sabo

V nadaljevanju preberite:

Kako Žiga Jelar, ki je v prejšnji zimi osvojil mali kristalni globus za skupno zmago v posebnem seštevku smučarskih poletov, ocenjuje svojo zdajšnjo pripravljenost, kakšna poškodba ga je ovirala v pripravljalnem obdobju, kako je prišlo do nje, kakšne cilje si je skakalec iz Spodnje Besnice pri Kranju, ki je v soboto dopolnil 25 let, zastavil za poolimpijsko zimo, ki se bo prihodnji petek začela v Visli, kaj je posnel poleti, kdaj bo predstavil novo pesem in videospot ...