Zlata lisica brez Ilke Štuhec

Ilka Štuhec pred nadaljevanjem sezone v hitrih disciplinah te dni z ekipo načrtuje snežni trening. V decembrskih prazničnih dneh po prihodu iz Val d’Isera je Štuhčeva nekaj dni namenila počitku, temu pa je sledil še prisilni počitek zaradi okužbe z novim koronavirusom. Štuhčeva letos na tekmi za Zlato lisico ne bo nastopila.

Novoletni odmor po uvodnem delu sezone ni minil v skladu z načrti dvakratne svetovne prvakinje v smuku. Namesto priprav na nadaljevanje sezone je bila zaradi pozitivnega testa na koronavirus primorana počivati. Bolezen je prestala z blažjimi simptomi. Po prestani karanteni se zdaj vrača na trening do tekem v avstrijskem Zauchenseeju, ki so na sporedu 15. in 16. t. m..

»Pozitiven test me je nekoliko presenetil, ker na srečo nisem čutila znakov bolezni. Hvaležna sem, da je brez izrazitih znakov bolezni tudi vse skupaj minilo, da se tudi v dneh pred okužbo nisem družila in potencialno ogrozila širšega kroga ljudi. Zdaj se lahko znova vrnem k delu. Veseli me, da zaradi izolacije nisem bila primorana izpustiti tekem. Iz tega vidika je na nek način dobro, da je do okužbe prišlo ravno v času, ko ni tekem v hitrih disciplinah. Počutim se dobro, zdaj se veselim januarskih tekem in izzivov v nadaljevanju sezone,« je povedala Štuhčeva.

Varna za olimpijske igre

Vodja ekipe Darja Črnko v teh dneh znova spreminja načrt trenažnega procesa, potovanj in dela ekipe v naslednjih tednih.

»Okužbe se vrstijo v smučarski karavani. Okužba pri Ilki in prisilen počitek je seveda onemogočil delo, ampak obenem skušamo pogledati na stvar pozitivno – če se je to že moralo zgoditi, potem se je najbrž zgodilo v najboljšem možnem času. Upam, da je zdaj varna tudi za nastop na olimpijskih igrah. Videli bomo, če je bolezen pustila kakšne posledice, ko se bodo treningi stopnjevali. Zdaj moramo nadaljevati pametno in postopoma znova stopnjevati ritem v tekmovalno formo,« je povedala Črnkova.

V ekipi iščejo najbolj primerno lokacijo za izvedbo treningov v prihodnjih dneh. Po tem, ko so dnevi hitrega treninga konec decembra padli v vodo, so številna zimska središča za trening hitrih disciplin v teh dneh ujeta v snežni metež, kar onemogoča kakovosten trening.

V januarju Štuhčevo čakajo trije zaporedni tekmovalni konci tedna. Naporen ritem pred odhodom na Olimpijske igre terja tudi zahtevne odločitve. Med njimi je tudi ta, da Štuhčeva letos ne nastopi na Zlati lisici v Kranjski Gori.

»Kot domačinka imam Zlato lisico vedno v mislih in načrtih. Tudi, če tekme ni na mojem domačem Pohorju. Zlata lisica ima pri meni posebno mesto in v preteklosti sem vedno nastopila, če je bilo le mogoče in smotrno. Žal me letos ne bo, organizatorjem pa želim veliko uspeha pri izvedbi tekmovanja,« pravi Mariborčanka.

V januarju Štuhčevo čakajo tekme v hitrih disciplinah v Zauchenseeju, Cortini d’Ampezzo in Garmisch Partenkirchnu.