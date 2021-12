Zlata lisica se pripravlja na načrt A

Mariborsko Pohorje bo čez 26 dni gostilo tekmovanje alpskih smučark za 58. Zlato lisico. Beli cirkus se bo v mestu ob Dravi ustavil po dveletnem premoru, ko si je lisica v letih 2020 in 2021 rezervni brlog poiskala v Kranjski Gori. Tokrat mariborski prireditelji pričakujejo, da bodo smučarke tekmovale na klasični progi s ciljem na Snežnem stadionu. Za zdaj gre prirediteljem na roke tudi vreme, čeprav bi si želeli malce nižje temperature. Pri Arehu je več kot meter snega, zasneženi Snežni stadion in 40 topov ob progi pa čakajo na močnejši mraz.

Na Pohorju že dolgo v začetku decembra ni bilo takšne zimske pravljice, vseeno pa organizatorji 58. Zlate lisice po sneženju nestrpno pogledujejo v nebo. Pričakovali so vsaj 48 ur mraza, dobili pa vsaj 20 centimetrov snega. A novi sneg je le dobro namočil smučišče, za tekmovanje pa Zlata lisica potrebuje sneženje iz topov.

Srečko Vilar pričakuje, da bo snežni kontrolor FIS Markus Mayr prižgal zeleno luč veleslalomu in slalomu. FOTO: Tadej Regent/Delo

»Zaupamo Marpromu, da mu bo uspelo narediti sneg, zato smo v pričakovanju mraza vse sile usmerili v druge priprave. Smo optimisti, saj tudi trženjske dejavnosti potekajo po načrtu. Snežna kontrola bo 30. decembra, do takrat mora biti na progi dovolj snega za sklepno pripravo proge po novem letu,« je potrdil Srečko Vilar, generalni sekretar organizacijskega odbora, ki seveda pričakuje, da bo snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze Markus Mayr prižgal zeleno luč veleslalomu in slalomu za točke svetovne pokala 8. in 9. januarja.

Na progi 40 topov

Bernard Majhenič, direktor Marproma, je dodal: »Zasneževalni sistem smo od lani močno izboljšali. Po celotni dolžini proge smo razporedili 40 topov in nabavili nove vodne črpalke, ki so do petkrat močnejše od starih. Vsi topovi so avtomatski, tako da se vključijo, ko je primerno nizka temperatura, vsaj minus tri stopinje Celzija. Izkoristili bomo vsako sekundo, ko bo vreme dopuščalo zasneževanje.«

Vodja smučišč Marko Rataj pravi, da je na Arehu meter novega snega in odlična smuka: »Zato smo lahko še povečali zmogljivost zasneževalnega sistema na progi za Zlato lisico. Do Trikotne jase smo naredili že dobro podlago, spodaj pa računamo, da bomo lahko zasneževali vsaj ponoči. Čeprav bo prišla še odjuga, verjamem, da bo dovolj časa in mraza za pripravo celotne proge do doline.«

Optimist tudi Dragšič

Tudi vodja tekmovanja Mitja Dragšič je optimist: »Dobro je, a smo vseeno na 300 metrih nadmorske višinske, govorimo o spodnjem delu terena, ki je glavni za Zlato lisico. Seveda, naravni sneg je dobrodošel, vzdušje je zimsko, ni pa še zimske idile v ciljni areni.«

Mitja Dragšič pričakuje nižje temperature. FOTO: Tomi Lombar/Delo

»Do Trikotne jase je tako, kot mora biti, spodaj pa še ni tako, kot bi si želeli. Imamo še nekaj časa na razpolago, verjamem, da se bo trend obrnil. Za zasneževanje izkoriščamo vsako možno nočno uro, nočne temperature so bile mejne, minus dva, tri, niso pa to še temperature, ki bi zagotovile dobro kakovost umetnega snega. Spustiti bi se morale vsaj pet pod ničlo, da bi pripravili dovolj snega. Predvsem količina še ni zadostna,« je glavni izziv predstavil Dragšič.

Alternativna proga še ne pride v poštev

Mariborski organizatorji so velike upe polagali v alternativno traso tekmovalne proge, tako imenovano različico B, med vrhom Habakuka in Trikotno jaso, ki bi bila primerna za izvedbo tekem svetovnega pokala v primeru pomanjkanja snega v dolini. »Alternativna proga letos še ne pride v poštev,« je pojasnil Dragšič. Po njegovih besedah se zemeljska dela še niso končala do datuma, ki je dovoljeval, da bi lahko na progo računali za januarsko tekmo.

»Drevje so posekali, morali pa bi še umakniti štore. Prihodnje leto bo to gotovo izvedljivo, letos pa še ne, razen če bi bilo več kot meter naravnega snega, ampak tega na vidiku ni ... Vse se dela na varianti A, ki bo vedno prva možnost; torej dol v dolino in s ciljem v ciljni areni. To je naš prvi cilj,« je sklenil Dragšič.