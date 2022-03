Zmaga Švici, Slovenija na pragu presenečenja

Smučarska reprezentanca Švice, Delphine Darbellay, Andrea Ellenberger, Fadri Janutin in Livio Simonet, je zmagovalka ekipne tekme alpskih smučarjev na finalu sezone svetovnega pokala v Meribelu. V finalu so Švicarji s 3:1 premagali Avstrijce. V boju za tretje mesto pa so bili Nemci s 3:1 boljši od Norvežanov. Slovenija je osvojila šesto mesto. Pred tem so v polfinalu olimpijski prvaki Avstrijci odpravili Norvežane, mlada švicarska vrsta pa je presenetila srebrne z OI v Pekingu Nemce. Oba dvoboja sta se končala s 3:1.

Slovenci so tako kot na olimpijskih igrah v Pekingu izpadli v prvem dvoboju z Avstrijci in bili po neodločenem izidu 2:2 na pragu presenečenja. Razlika v korist severnih sosedov je na koncu znašala vsega 13 stotink sekunde. Tekmo je odločil zadnji dvoboj med Patrickom Feuersteinom in Martinom Čatrom, ki ga je Avstrijec dobil s kar 69 stotinkami sekunde razlike. Pred tem je Slovenija dobila oba ženska dvoboja. Andreja Slokar je bila boljša od Ricarde Haaser, Tina Robnik pa od Katharine Truppe. Žan Kranjec je izgubil obračun s Stefan Brennsteinerjem. Seštevek najboljšega moškega in ženskega izida pa je šel tesno v prid Avstrijcev.

»Odlično, da smo preizkusili teren, kjer bo jutri potekal slalom. Sem vesela, da sem spoznala teren in podlago. Mislim da bo nekaj podobnega tudi jutri. Po Åreju smo prišli neposredno v Courchevel, ker je pot predolga in se ni izplačalo domov. Vzeli smo si dva dni prosto in nato naredili še dva treninga tukaj,« je dobre stvari poraza videla Slokarjeva. Na sporedu finala sezone svetovnega pokala 2021/22 v Franciji sta še dva tekmovalna dneva. V soboto bo moški veleslalom z Žanom Kranjcem in ženski slalom z Ano Bucik in Andrejo Slokar, v nedeljo pa ženski veleslalom z Bucikovo. Moški slalom bo minil brez slovenske udeležbe.