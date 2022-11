Zmagoslavje Odermatta, od Slovencev do točk le Čater

Grozljiv padec Caviezla

Kanadski prireditelji so tekmo prekinili za dalj časa, potem ko je Švicar Mauro Caviezel, ki se je komaj dobro vrnil v karavano, grdo padel. Pri veliki hitrosti je zadel vratica, izgubil ravnotežje in z obrazom močno podrsal po poledenelem snegu. Po nekaj minutah se je 34-letni Švicar vendarle pobral, nakar so ga s helikopterjem prepeljali v najbližjo bolnišnico. »Na srečo so prvi podatki o Maurovem zdravstvenem stanju pomirjujoči,« je izjavil zmagovalec Odermatt.