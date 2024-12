Zmaji na zmagovitih tirnicah

Ljubljanski hokejisti so v petek z zmago po kazenskih strelih proti Salzburgu končali najdaljši niz neuspehov v sezoni, ko so izgubili pet tekem, tokrat so dosegli novo zmago, v gosteh so premagali Dunajčane s 3:1 (0:0, 1:0, 2:1; Mahkovec 34., Zajc 43., Lavoie 60.; Franklin 48.). Na lestvici so še ostali na sedmem mestu, ki ne prinaša neposredne uvrstitve v končnico, za Celovčani imajo štiri točke zaostanka.

Po dokaj izenačenem prvem delu so pred 3700 gledalci do prednosti prišli gostje. V 33. minuti so imeli domači drugič na tekmi na ledu igralca manj, kar je izkoristil Marcel Mahkovec in prvič premagal Peytona Jonesa.

Dobro igro so zeleno-beli prenesli tudi v zadnjo tretjino. Že v 43. minuti so vodstvo povišali, po podaji Alexandra Lavoieja je v polno zadel Miha Zajc.

So pa nato domači vendarle znižali. Imeli so dve zaporedni prednosti igralca več, prvo so Ljubljančani prestali brez prejetega zadetka, ob drugi pa je Lukaš Horak prvič na tekmi klonil.

A se je ljubljanski vratar nato izkazal v 54. minuti. Pred tem je Arvin Atwal s prekrškom preprečil prodor Bretta Kempa, toda kazenski strel je vratar ljubljanske ekipe ubranil in ostalo je pri vodstvu gostov.

Vienna je v zadnjih dveh minutah poskušala še brez vratarja priti do izenačenja, kar pa so gostje kaznovali; v prazna vrata je zadel Lavoie, podajalec pri golu pa je bil tudi Horak, ki se je tako v statistko, ob 32 obrambah, vpisal tudi s to prvino.

Tekma na Dunaju je bila prva v seriji štirih gostovanj za zmaje. Naslednji teden bodo 4. decembra igrali pri drugouvrščenem Fehervarju, 6. decembra v Beljaku in 8. decembra še pri vodilnem Bolzanu.