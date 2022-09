Zmaji sklonjenih glav iz Tivolija

Hokejisti SŽ Olimpije so doživeli še drugi letošnji poraz v ICEHL. Varovanci trenerja Mitje Šivica so morali danes v dvorani Tivoli pred 1500 gledalci z 2:4 (1:1, 0:2, 1:1) priznati premoč igralcem celovškega moštva KAC.

Ljubljančani so sicer z golom Američana Chrisa Dodera v 10. minuti prešli v vodstvo, tik pred iztekom uvodne tretjine pa je Kanadčan Nick Petersen izenačil na 1:1. V drugi tretjini so gostje z zadetkoma Nickovega rojaka Paula Postme (21.) in Thomasa Kocha (26.) ušli že na 3:1.

Na začetku zadnje tretjine je Nik Simšič (44.) znižal na 2:3, toda nato je še enkrat v polno zadel Petersen (53.) in zapečatil usodo zmajev. Slovenski reprezentant Rok Tičar je za KAC prispeval podajo za gol Postme.

Na vrhu lestvice ICEHL s štirimi zmagami ostaja Salzburg, KAC (6) se je povzpel na peto mesto, SŽ Olimpija (3) pa je deveta.

V naslednjem kolu razširjenega avstrijskega prvenstva bodo slovenski prvaki v petek gostovali na Dunaju, še pred tem pa jih v sredinem finalu domačega pokalnega tekmovanja čaka večni derbi s tradicionalnimi tekmeci z Jesenic.