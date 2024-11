Zmaji ugnali prvake in prekinili črno serijo

V hokejskem Tivoliju tokrat niso skrivali dobre volje – domača Olimpija je v 23. kolu pred 1600 gledalci po kazenskih strelih ugnala favorizirani Salzburg z 2:1 (1:0, 0:1, 0:0 – 0:0, 1:0) in tako prekinila niz petih porazov zapored.

Domači hokejisti so november, v katerem so v podporo boju proti raku igrali v modrih dresih, končali tako, kot so ga začeli, torej z zmago, za povrh proti branilcem lovorike. Prigarali so si jo s trdo igro in tokrat še brez odmevne okrepitve Nicka Bonina ter poškodovanih Žige Pavlina ter Žige Panceta in Rudolfa Červenyja.

Pritisk domačih je v prvi tretjini obrodil sadove, saj je domača ekipa po lepi akciji in spretni reakciji Marisa Bičevskisa pred vrati povedla v 14. minuti. Domači bi lahko vodstvo še oplemenitili, toda ob dveh prednostih igralca več so bili neučinkoviti.

Salzburg se je vrnil v drugem delu, ko je izenačil v 26. minuti. Nadaljevanje je bilo bolj izenačeno, obe ekipi sta si priigrali nekaj priložnosti, a sta se izkazala vratarja Atte Tolvanen in Lukaš Horak.

Čeh v vratih ljubljanske ekipe je bil eden junakov obračuna. V zadnji tretjini je nekajkrat preprečil vodstvo Salzburga, po drugi strani pa je imel še eno lepo priložnosti za Ljubljančane Rok Kapel, a je plošček po njegovem strelu sredi tretjine zadel le prečko.

Najzvestejši domači privrženci so se veselili prigarane zmage. FOTO: Leon Vidic/Delo

V podaljšku so bili spet zmaji tisti, ki so imeli priložnost za zmago, saj so imeli še petič na tekmi igralca več, vendar so se tudi takrat gostje s Solnograškega ubranili.

Tako so odločali kazenski streli. Izvedli so le dve seriji, saj je Horak ubranil oba poskusa Salzburga, pri Ljubljančanih pa je najprej zadel Kale Kerbashian, potem pa še z natančnim strelom pod prečko reprezentančni kapetan Robert Sabolič, ki je tokrat vlogo kapetana namesto odsotnega Žige Pavlina prevzel tudi pri Olimpiji.

Ljubljančani so ostali na sedmem mestu lestvice, v naslednjem tednu pa jih čaka niz štirih gostovanj, najprej v nedeljo na Dunaju.