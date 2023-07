Madžarski glas je v skokih vreden prav toliko kot slovenski

V nadaljevanju preberite:

Zakaj so smučarski skakalci in skakalke pred tokratnim začetkom velike nagrade FIS, za katero bodo prireditelji zeleno luč pojutrišnjem prižgali v Courchevelu, še posebej na trnih, kaj glede novih pravil ugotavljajo v strokovnih vodstvih slovenskih reprezentanc, zakaj so uvedene novosti sporne, kako se je direktor skakalnih tekmovanj za svetovni pokal Sandro Pertile odzval na opozorilo Gorazda Pogorelčnika, vodje skokov in nordijske kombinacije pri Smučarski zvezi Sloveniji, da razvoj tega športa ne gre v pravo smer, kakšne pomisleke ima glede tega glavni trener naše ženske vrste Zoran Zupančič, kateri skakalci in skakalke bodo zastopali Slovenijo na uvodni letošnji postaji poletne različice svetovnega pokala ...