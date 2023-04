Robi mu je zaupal, da se mu je skoraj vsako jutro zvrtelo

V nadaljevanju preberite:

Kako je Gorazd Pogorelčnik, vodja smučarskih skokov in nordijske kombinacije pri Smučarski zvezi Slovenije, v daljšem pogovoru za Delo ocenil sezono, ki se je minulo nedeljo končala v Planici, kako je doživljal uspehe Anžeta Laniška, kje vidi še rezerve, od koga je pričakoval več, kakšen je njegov pogled na nadaljevanje sodelovanja z glavnim trenerjem naše ženske reprezentance Zoranom Zupančičem, kako komentira odločitve Tilna Bartola, Bora Pavlovčiča in Ceneta Prevca, ki so končali svoje športne poti, kakšno je njegovo mnenje o (prevelikih) tekmovalnih dresih nekaterih skakalcev, ki so v minuli zimi spet dvigovali prah, kako gleda na klube, kako jim pomagajo ...