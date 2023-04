Na Poljskem razmišljajo o prav posebni nagradi za Laniška

Čudovita poteza domžalskega asa Anžeta Laniška, ki je na zaključno podelitev priznanj najboljšim trem smučarskim skakalcem v svetovnem pokalu 2022/23 v Planici prinesel veliko podobo odsotnega poljskega tekmeca Dawida Kubackega (zvezdnik iz Novega Targa je tekmovalno zimo končal predčasno zaradi hudih zdravstvenih težav svoje žene Marte), je zelo odmevala v športnih krogih. Nad tem, kar je storil 26-letni član SSK Mengeš, seveda niso skrivali navdušenja niti na Poljskem, kjer razmišljajo, da bi mu dali prav posebno priznanje.

Kot je razkrila Hanna Wawrowska, predsednica odbora za pošteno igro pri Poljskem olimpijskem komiteju (PKOI), je zanje Lanišek že zdaj eden od glavnih kandidatov, da prejme njihovo nagrado za ferplej. »Anže je v Planici pokazal globoko spoštovanje do svojega tekmeca. To je ena od vrednot poštene igre. Takšne poteze dosežejo širok odziv in lahko vplivajo na podobo sodobnega sveta,« je poudarila Hanna Wawrowska in priznala, da jo je Laniškova lepa gesta osebno zelo ganila. »Anžetova poteza ni povezana le s športnim tekmovanjem, ampak tudi z moralno refleksijo,« je še pristavila vodja odbora za ferplej pri PKOI.

Na srečo se zdravstveno stanje Kubackijeve soproge Marte, ki je imela velike težave s srcem, izboljšuje iz dneva v dan. Kakor je zaupal 33-letni Poljak, ki je – potem ko je iz Vikersunda odpotoval naravnost domov in končal sezono – v skupni razvrstitvi za svetovni pokal nazadoval na nehvaležno četrto mesto (od tretjeuvrščenega Laniška ga je na koncu ločilo 87 točk), njegova žena zdaj postopoma okreva.