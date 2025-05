Zvezde so Edmontonu zadale prvi udarec

Hokejisti moštva Dallas Stars so prepričljivo dobili prvo tekmo finala zahodne konference v severnoameriški ligi NHL. Na domačem ledu so kar s 6:2 premagali Edmonton Oilers. Zadnje tretjino je Dallas dobil kar s 5:0.

Po dveh delih je dobro kazalo Edmontonu. Leon Draisaitl s šestim golom v končnici, Ryan Nugent-Hopkins in Evan Bouchard, oba tudi s podajo Draisaitla, so po dveh delih poskrbeli za vodstvo Kanadčanov s 3:1.

Za gostitelje je Tyler Seguin zadel le v prvem delu. V zadnjem pa je Dallas tudi s pravšnjo merico športne sreče zmogel preobrat. V uvodnih šestih minutah zadnjega dela so Miro Heiskanen, Mikael Granlund in Matt Duchene kaznovali izključitve Edmontona in igralca več na ledu, ter imeli že v 46. minuti prednost 4:3.

Ko je Seguin v 57. minuti zadel še za 5:3, je bil Edmonton prisiljen v tveganje. Menjava vratarja s šestim hokejistom na ledu pa se ni izšla in po vsega 43 sekundah je Esa Lindell zadel za končnih 6:3.

»Odločilen je bil power play. V izjemno kratkem času smo se vrnili v igro in celo ušli za gol,« je ključni del tekme opisal Duchene. »Po dveh tretjinah se mi ni zdelo, da imamo glede na igro zasluženo dva gola zaostanka. Imeli so tudi veliko sreče. Odgovorili smo učinkovito, a tudi nam se je nasmehnila sreča,« pa je po tekmi dodal trener Dallas Pete DeBoer.

Ta ve, da ga čaka naporna serija. Ekipi v boju za finale lige NHL in Stanleyjev pokal ekipi igrata na štiri zmage. Naslednja tekma v Dallasu bo na sporedu v noči na sredo, nato se serija z dvema tekmama seli v Edmonton. Lani je prvak zahoda v dvoboju z Dallasom postal prav Edmonton, ki je serijo dobil s 4:2 in šele v finalu je Kanadčane s 4:3 ustavila Florida.