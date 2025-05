McJesus čaka na teksaške zvezde na ledu

Hokejisti iz Dallasa so se uvrstili v veliki finale zahodne konference v severnoameriški ligi NHL, potem ko so na šesti tekmi po podaljšku premagali Winnipeg Jets z 2:1. V konferenčnem finalu jih čakajo tekmeci iz Edmontona, ki so v prvem krogu končnice izločili kralje iz Los Angelesa, kjer igra Slovenec Anže Kopitar. Pri Edmontonu blesti Connor McDavid, kanadski navijači mu pravijo kar »McJesus«, je njihov odrešenik na ledu.

Za zasedbo iz Teksasa je na šesti tekmi v noči na nedeljo odločilen gol v American Airlines Centru v drugi minuti podaljška dosegel Thomas Harley. V rednem delu je za gostitelje zadel Sam Steel (32.), za kanadsko zasedbo, ki je v rednem delu osvojila največ točk med vsemi ekipami v ligi NHL, pa je edini gol dosegel Mark Scheifele (26.).

Dallas Stars so polfinalno serijo dobili z izidom 4:2 v zmagah, pred tem so po hudem boju izločili Colorado Avalanche s 4:3.

Zmagovalce Stanleyjevega pokala iz leta 1999 iz Dallasa v velikem finalu zahodne konference čaka zasedba iz Edmontona, ki je vseh svojih pet naslovov v najmočnejši hokejski ligi na svetu dosegla v osemdesetih letih minulega stoletja. Najboljša je bila v sezonah 1983/84, 1984/85, 1986/87, 1987/88 in 1989/90.

V vzhodni konferenci so se v finale že uvrstili hokejisti Caroline Hurricanes. Na drugi polfinalni tekmi med ekipama Toronto Maple Leafs in Florida Panthers je izid v zmagah izenačen 3:3. Odločilna sedma tekma bo v noči na ponedeljek v Kanadi.