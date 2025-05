Dancem po pravi srhljivki uspel veliki met

Danska hokejska reprezentanca se je kot zadnja uvrstila v četrtfinale 88. svetovnega prvenstva elitne skupine v Herningu in Stockholmu. V odločilni zadnji tekmi rednega dela je pred svojimi privrženci po pravi srhljivki po kazenskih strelih z 2:1 (0:0, 1:0, 0:1; 0:0, 1:0) strla odpor izbrane vrste Nemčije.

Zadnja četrtfinalna vstopnica se je sprva nasmihala Nemcem, ki so z golom Korbiniana Geibla v 40. minuti prešli v vodstvo, za navdušenje večine gledalcev v areni Jyske Bank Boxen pa je poskrbel Nikolaj Ehlers, zvezdnik moštva Winnipeg Jets v NHL, ki je v 51. minuti poravnal rezultat. Ker se ta do konca ni več spremenil, je sledil podaljšek, v katerem se mreži nista več zatresli. O zmagovalcu so tako odločali kazenski streli, v katerih so bili natančnejši gostitelji.

Macklin Celebrini je zabil četrti gol za Kanado proti Švedski. FOTO: Jonathan Nackstrand/AFP

S tem uspehom so si zagotovili napredovanje v izločilne boje, brez katerih pa so prvič po letu 2018 ostali Nemci. Danci so tako v skupini B zasedli četrto mesto, v četrtkovem četrtfinalu (z začetkom ob 20.20) pa se bodo postavili po robu Kanadčanom, ki so za konec v derbiju skupine A s 5:3 (3:1, 1:1, 1:1; Sanheim, Foerster, O'Reilly, Celebrini, MacKinnon; Lindholm, Johansson, Andersson) premagali Švede.

Preostali četrtkovi četrtfinalni pari so: ​Finska – ZDA (16.20), Avstrija – Švica (16.20) in Češka – Švedska (20.20).