Na 88. svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju na ledu, ki ga skupaj gostita Danska in Švedska, bo danes na sporedu četrtfinale, v katerega so se po sušnih 31 letih prebili tudi Avstrijci. Uvrstitev med najboljšo osmerico so potrdili prav v zadnjem kolu rednega dela, v katerem so kar s 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) odpravili neposredne tekmece Latvijce ...